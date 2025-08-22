Loạt trường tư ở TPHCM có điểm chuẩn ra sao?

TPO - Chiều 22/8, loạt trường tư thục tại TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025. Ghi nhận, mức điểm chuẩn tương đối đồng đều, không có nhiều chênh lệch.

Cụ thể, theo thông báo từ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 20.5 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ. Bên cạnh đó, với phương thức xét tuyển kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM và Hà Nội cũng ghi nhận ở mức từ 600 điểm đến 650 điểm và 75 điểm đến 85 điểm ở cả 2 ngành học này.

Khối ngành sức khỏe còn lấy nhiều mức điểm khác nhau, các ngành còn lại của Trường có mức điểm chuẩn là 15 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ, 550 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM và 70 điểm đối với bài thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội.

Tại Trường ĐH Hoa Sen, điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15- 17 điểm, các phương thức còn lại được quy đổi tương đương.

Tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, năm 2025, điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 18 điểm. Theo phương thức xét tuyển học bạ, mức điểm trúng tuyển vào các ngành từ 18 điểm. Đây là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cả năm lớp 12. Đồng thời, thí sinh cần có kết quả rèn luyện từ mức Khá trở lên. Với phương thức xét tuyển kết quả điểm thi ĐGNL năm 2025, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào 29 chương trình đào tạo của SIU là 600 điểm trở lên, theo thang điểm 1.200 trong bài thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM.

Tại trường ĐH Công nghệ TPHCM, đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn dao động 15 - 19 điểm tùy ngành. Trong đó, điểm chuẩn ngành Dược học là 19 điểm, các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 17 điểm, tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 15 điểm.

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn ngành Dược học là 21 điểm, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19 điểm; tất cả các ngành còn lại là 18 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2025, điểm chuẩn 700 điểm ở ngành Dược học; 650 điểm ở các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học; các ngành còn lại 600 điểm. Với phương thức xét tuyển điểm thi VSAT 2025, điểm chuẩn là 275 điểm với ngành Dược học; các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 250; tất cả các ngành còn lại là 225 điểm.

Tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025: Điểm trúng tuyển các ngành có tổ hợp xét tuyển C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 16 điểm. Riêng đối với các tổ hợp còn lại, điểm chuẩn trúng tuyển là 15 điểm.

Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp ba môn cả năm lớp 12, điểm trúng tuyển các ngành có tổ hợp xét tuyển C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 19 điểm. Đối với các tổ hợp còn lại, điểm chuẩn trúng tuyển 18 điểm.

Phương thức xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12, điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển trung bình cả năm lớp 12 là 18 điểm đối với tất cả các ngành và chương trình đào tạo.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL Đại học quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn trúng tuyển 600 điểm tất cả các ngành và chương trình đào tạo. Đối với phương thức xét tuyển kỳ thi V-SAT, điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả xét tuyển kỳ thi V-SAT các ngành là 225 điểm.