Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở TPHCM tông nữ sinh tử vong

TPO - Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho hay vận tốc xe buýt tại thời điểm xảy ra va chạm là 13 km/h.

Chiều 22/8, thông tin "tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe buýt ở phường Thới An" khiến nữ sinh của ĐHQG TPHCM tử vong tại chỗ, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã có báo cáo vụ việc.

Theo địa diện Trung tâm, lúc 6h33 sáng 22/8, tài xế Nguyễn Thanh Vũ, 46 tuổi, lái xe buýt số 32 (Bến xe Miền Tây - Bến xe Ngã tư Ga), biển số 51B-238.94 (thuộc Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng quản lý), khi xe xuất bến tại Bến xe Ngã tư Ga và đang quay đầu tại điểm mở trên đường Đỗ Mười, thì xảy ra 2 xe máy va chạm nhau.

Hiện trường vụ tại nạn.

Vụ việc khiến người đi xe máy biển số tỉnh Tiền Giang (cũ) ngã vào bánh sau xe buýt khiến người này tử vong tại chỗ. Đại diện trung tâm cho hay vận tốc tại thời điểm xảy ra va chạm là 13 km/h.

Như Tiền Phong đưa tin nạn nhân là cô gái đang học năm 3 tại một trường đại học thuộc ĐHQG TPHCM. Sáng 22/8, cô đang trên đường đi học thì xảy ra tai nạn thương tâm.