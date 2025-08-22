Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Lâm Đồng thưởng 200 triệu cho học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Học sinh Đặng Huy Hậu vừa đạt huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế 2025, được tỉnh Lâm Đồng trao thưởng 200 triệu đồng.

Ngày 22/8, tại Trường THPT Chuyên Thăng Long, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao phần thưởng 200 triệu đồng cho em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 10 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Thăng Long vừa đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế (IOI).

img-7200.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao tặng 200 triệu đồng cho Đặng Huy Hậu.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã trao giấy khen cho thầy giáo Nguyễn Ngọc Tuấn, người trực tiếp phụ trách đội tuyển Tin học đóng góp thầm lặng phía sau thành công của học trò.

Ở tuổi 15, Đặng Huy Hậu là người đầu tiên mang huy chương quốc tế về cho tỉnh Lâm Đồng. Chỉ trong vòng một năm học, em liên tiếp lập nên bảng thành tích ấn tượng: Thủ khoa Tin học tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với điểm tuyệt đối 100/100; giải Nhì trong kỳ thi tuyển chọn Đội tuyển Olympic quốc gia; Huy chương Bạc Tin học châu Á - Thái Bình Dương và Huy chương Bạc IOI.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho hai học sinh: Trần Vĩnh Khang (lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Thăng Long) là thủ khoa khối D07 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Đoàn Thiên Ân (lớp 12A1, Trường THPT Hàm Thuận Bắc) là thủ khoa khối A00 khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng.

img-7201.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch cho các thủ khoa kỳ thi THPT 2025.

Ngoài ra, 12 học sinh khác đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cũng được Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen và phần thưởng theo quy định.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế 2025 #trao thưởng #200 triệu đồng #Đặng Huy Hậu

