Giáo dục

Google News

Thêm nhiều trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn: Sư phạm Lịch sử - Địa lý lấy điểm cao

Đỗ Hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn cao nhất ở ngành Sư phạm Lịch sử với 27,94 điểm. Trong khi, điểm chuẩn trường đại học Y tế công cộng từ 18,3 đến 23,5.

Chiều nay, 22/8, trường đại học Y tế công cộng công bố điểm chuẩn năm nay từ 18,3 đến 23,5. Theo đó, ngành Công tác xã hội dẫn đầu với 23,5 điểm, tăng 2 điểm so với năm trước. Ngành Khoa học dữ liệu lấy thấp nhất 19 điểm, song cũng tăng 2,9 điểm.

Điểm chuẩn của phần lớn các ngành năm nay tăng 1,7-3 điểm, trong đó ngành Y tế công cộng tăng mạnh nhất.

Riêng hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng giảm lần lượt 1,85 và 2,7 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Y tế công cộng năm 2025 như sau:

yt-ccc.png

Đại học Thái Nguyên vừa công bố điểm chuẩn của các khoa, trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trong năm 2025.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên là ngành Sư phạm Lịch sử với 27,94 điểm. Nhiều ngành của trường có mức điểm trên 27 như Sư phạm Ngữ văn 27,92 điểm, Sư phạm Địa lý 27,8 điểm, Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27,78 điểm...

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên năm 2025 như sau:

tn1.png
tn2.png

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay là 15 điểm đối với tất cả các ngành. Ngoài ra, trường cũng công bố điểm trúng tuyển theo bài thi đánh giá V-SAT là 225; điểm trúng tuyển theo kết quả học tập bậc THPT là 15 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên năm 2025 như sau:

nong-lam-thai-ngjyen.jpg

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn dao động 17-19,5 điểm, trong đó cao nhất là các ngành dạy và học bằng tiếng Anh.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên năm 2025 như sau:

dh-kt-dh-tn.png
Đỗ Hợp
#điểm chuẩn đại học Bắc 2025 #đại học Thái Nguyên #điểm chuẩn sư phạm lịch sử #điểm thi tốt nghiệp THPT #điểm chuẩn ngành y tế

