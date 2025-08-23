Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Báo chí vẫn là ngành có điểm chuẩn cao nhất ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Nguyễn Dũng - Nhàn Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có điểm chuẩn dao động từ 20 đến 28,55 điểm, cao nhất là ngành báo chí với với 28,55 điểm (tổ hợp C00), thấp nhất là ngành ngôn ngữ Nga với 20 điểm (tổ hợp D01). Đa số các ngành có điểm chuẩn theo tổ hợp trên 21 điểm (95,8%).

Chiều tối 22/8, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Trong đó, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có điểm chuẩn dao động từ 20 đến 28,55 điểm, cao nhất là ngành báo chí với với 28,55 điểm (tổ hợp C00), thấp nhất là ngành ngôn ngữ Nga với 20 điểm (tổ hợp D01). Đa số các ngành có điểm chuẩn theo tổ hợp trên 21 điểm (95,8%).

Đối với phương thức xét bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM dao động từ 650 đến 972 điểm, cao nhất là ngành truyền thông đa phương tiện với 972 điểm, thấp nhất là ngành ngôn ngữ Italia với 650 điểm.

Đối với các phương thức còn lại (xét tuyển bằng kết quả học tập kết hợp một số điều kiện thành tích), điểm chuẩn dao động từ 24 đến 29,35.

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và phương thức dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM cụ thể như bảng sau:

536700458-751307684185266-5337469491567821276-n.jpg
536694151-751316714184363-365087371108676714-n.jpg
538478562-751316650851036-2508238350008852931-n.jpg
537842551-751316580851043-6552581639819678967-n.jpg
538324473-751316540851047-1161722376868959062-n.jpg
536649828-751316410851060-8886527613256024702-n.jpg
536494837-751307640851937-1871746943773514843-n.jpg
536990394-751316370851064-6229702475463992510-n.jpg
537216251-751316324184402-9172690245681618888-n.jpg
536339219-751307754185259-3885262417862229708-n.jpg
536557999-751307607518607-2818821112495560953-n.jpg
536048340-751316767517691-2109506675752248250-n.jpg
Nguyễn Dũng - Nhàn Lê
#Báo chí #ĐH Khoa học Xã hội TPHCM #điểm chuẩn 2025 #xét tuyển thi tốt nghiệp #ngành truyền thông #điểm thi THPT #đánh giá năng lực

Xem thêm

Cùng chuyên mục