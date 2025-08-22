Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có ngành điểm chuẩn xấp xỉ 30

TPO - Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) có gần 70.000 thí sinh (TS) đăng ký với hơn 155.000 nguyện vọng, trong đó có hơn 20.000 nguyện vọng 1 cho tổng chỉ tiêu 7.342.

Chiều tối 22/8, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học đợt 1.

Theo đó, điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 của Trường duy trì ở mức cao và có sự phân hóa rõ rệt.

Trung bình điểm trúng tuyển của thí sinh vào trường năm 2025 là 26,16 điểm. 55/86 chương trình đào tạo (CTĐT) có điểm chuẩn trên 24; 18 CTĐT điểm trên 26; 09 CTĐT điểm chuẩn trên 27. Lần đầu tiên nhà trường có 5 CTĐT có điểm chuẩn trên 28, trong đó có 4 CTĐT thuộc nhóm Khoa học cơ bản và Công nghệ cốt lõi.

Điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm, thấp nhất là 21,1 điểm. Bên cạnh đó, CTĐT Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc CNKT Điện tử - viễn thông) có điểm chuẩn rất cao (28,65 điểm), với 100% thí sinh trúng tuyển có điểm thi THPT môn Toán từ 8 điểm trở lên.

Trong tổng số thí sinh trúng tuyển, có 65% thí sinh trúng tuyển bằng nguyện vọng 1,2,3. Các CTĐT như Vật lý kỹ thuật (28,65 điểm), CNKT Hóa học (28,45 điểm) và một số CTĐT khối khoa học cơ bản khác đều có điểm chuẩn trên 27, là cơ sở quan trọng để đào tạo ra những đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong khối ngành Khoa học cơ bản.

55 CTĐT thuộc khối ngành STEM có số TS và nguyện vọng đăng ký rất đông. Trong đó có 37 CTĐT có điểm chuẩn trên 24, 24 CTĐT trên 25 điểm và 15 CTĐT trên 26 điểm. Điều này cho thấy sự quan tâm và tín nhiệm cao của người học và xã hội với khối ngành này - thế mạnh đào tạo lâu đời của nhà trường.