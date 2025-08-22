Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xác minh clip xe ba gác 'cõng' ô tô trong hẻm nhỏ ở TPHCM

TPO - Ngày 22/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang xác minh đoạn video ghi cảnh một xe ba gác chở ô tô 4 chỗ, gây xôn xao mạng xã hội.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe ba gác chở ô tô 4 chỗ trong hẻm. Do hẻm nhỏ, phương tiện cồng kềnh này chiếm hết lối đi, khiến các xe máy phải chen chúc, né tránh.

bnn6.jpg
Hình ảnh cắt từ clip

Sự việc được cho là xảy ra vào chiều 21/8 tại đường Thạnh Xuân 52 (phường Thới An, quận 12, TPHCM). Người dân đã quay lại hình ảnh sau đó đăng tải lên mạng xã hội, gây nhiều chú ý và bàn luận.

Hiện Đội CSGT Bình Triệu đã mời chủ xe ba gác đến trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
