Giáo dục

Google News

Học viện Ngoại giao: Ngành Trung Quốc học có điểm chuẩn cao nhất

Nghiêm Huê
TPO - Học viện ngoại giao công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2025. Năm nay, học viện có 2 mức điểm trúng tuyển cho mỗi ngành học theo 3 phương thức.

Các phương thức xét tuyển của Học viện Ngoại giao năm nay bao gồm: phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (mã phương thức xét tuyển 100); phương thức xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập THPT và chứng chỉ quốc tế đối với các thí sinh học chương trình THPT của Việt Nam (mã phương thức 410) và phương thức xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) hoặc bằng tú tài quốc tế IB Diploma (mã phương thức 415).

z6934693422948-21798155358524f7d6859f6daaacbab9.jpg
Hoàng Mai Linh (đứng giữa) - Thủ khoa Học viện Ngoại giao trong lễ tốt nghiệp năm 2025.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

hv-ngoai-giao.jpg
Nguồn: Học viện Ngoại giao

Điểm chuẩn của học viện có 2 mức/mã ngành. Ngành Trung Quốc học điểm chuẩn cao nhất ở cả 3 phương thức xét tuyển. Phương thức 100, điểm chuẩn là 26,09; 2 phương thức 415 và 410, điểm chuẩn là 27,89.

Học viện Ngoại giao cho biết, điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển 100 được xác định cho các tổ hợp môn: A00, A01, D01, D03, D04, D06, DD2, D07, D09, D10, D14, D15. Tổ hợp môn xét tuyển C00 cao hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 3 điểm.

Điểm trúng tuyển của tất cả phương thức xét tuyển được quy về thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Trong đó, điểm cộng (nếu có) bao gồm điểm khuyến khích của Học viện và điểm ưu tiên của Bộ GD&ĐT không quá 3 điểm và tổng điểm xét tuyển không quá 30 điểm.

Nghiêm Huê
