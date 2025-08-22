Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất 28,70

TPO - Ngành Tâm lí học tiếp tục giữ vị trí quán quân điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Hà Nội năm nay.

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đợt 1 năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn ngành Tâm lí học, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao nhất, 28,70/30 điểm; tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) có điểm chuẩn là 23,70/30 điểm, tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) là 26,70/30 điểm.

Trải nghiệm một ngày làm sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội của thí sinh

Ngành Y khoa có điểm chuẩn là 28,13/30 điểm và chỉ xét tuyển duy nhất tổ hợp B00. Tại phân hiệu Thanh Hóa, điểm chuẩn ngành này là 25,80/30 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của Trường Đại học Y Hà Nội như sau:

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Y Hà Nội là 1.910. Tổng số thí sinh đủ điểm trúng tuyển là 2.017.