Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất 28,70

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngành Tâm lí học tiếp tục giữ vị trí quán quân điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Hà Nội năm nay.

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đợt 1 năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn ngành Tâm lí học, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao nhất, 28,70/30 điểm; tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) có điểm chuẩn là 23,70/30 điểm, tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) là 26,70/30 điểm.

mot-ngay-lam-sv.jpg
Trải nghiệm một ngày làm sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội của thí sinh

Ngành Y khoa có điểm chuẩn là 28,13/30 điểm và chỉ xét tuyển duy nhất tổ hợp B00. Tại phân hiệu Thanh Hóa, điểm chuẩn ngành này là 25,80/30 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của Trường Đại học Y Hà Nội như sau:

y-hn-2.jpg
y-hn-3.jpg
y-hn1.jpg

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Y Hà Nội là 1.910. Tổng số thí sinh đủ điểm trúng tuyển là 2.017.

Nghiêm Huê
#Trường Đại học Y Hà Nội #điểm chuẩn

Xem thêm

Cùng chuyên mục