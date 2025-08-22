Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2025, ngành giảm nhiều nhất hơn 4 điểm

TPO - Trường Đại học Dược Hà Nội chiều 22/8 công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 cho tất cả phương thức. Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn dao động từ 20 đến 24,5.

Năm nay ngành Dược học điểm chuẩn tiếp tục dẫn đầu lấy 24,5 điểm, nhưng giảm hơn 1 điểm so với năm ngoái. Ba ngành còn lại đều có điểm chuẩn từ 20-23,56 trong đó điểm chuẩn giảm mạnh nhất so với năm trước lên tới 4,26 điểm với ngành Công nghệ sinh học.

Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2025 cụ thể như sau:

Năm 2025, trường ĐH Dược Hà Nội tuyển 940 sinh viên, bằng 4 phương thức. Thứ nhất, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thứ hai, xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ SAT; xét học bạ với học sinh chuyên hoặc xét chứng chỉ A-level (chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao của Anh). Thứ ba, xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thứ tư là xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học phí trường Đại học Dược Hà Nội năm học 2025-2026 cao nhất là 27,6 triệu đồng, với ngành Dược học. Theo sau là ngành Hóa dược - 24,4 triệu. Hai ngành còn lại là Công nghệ Sinh học và Hóa học thu 17,1 triệu đồng. So với năm ngoái, học phí tăng từ 1,9-3,2 triệu đồng.