Nguyễn Dũng - Nhàn Lê
TPO - Với số nguyện vọng đặt vào trường tăng cao, điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Tài chính – Marketing đồng loạt tăng so với năm trước.

Tối ngày 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM thông báo Kết quả trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2025.

So với năm 2024, tổng nguyện vọng đăng ký vào Trường đạt 60.849 (tăng khoảng 2 lần), kéo theo mặt bằng điểm chuẩn tăng ở nhiều ngành. Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 19 đến 29,92 điểm (theo tổ hợp môn A00 làm tổ hợp gốc). Trong đó, ngành Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) tiếp tục giữ vị trí cao nhất.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính – Marketing công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học chính quy năm 2025. So với năm 2024, điểm chuẩn năm nay có xu hướng tăng nhẹ trong biên độ 0,5 – 2 điểm ở hầu hết các ngành, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của thí sinh đối với các lĩnh vực đào tạo chủ lực của Trường.

Theo đại diện nhà Trường, nguyên nhân điểm tăng là do nguồn tuyển dồi dào, phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển; Sức hút từ ngành “hot”...

Nguyễn Dũng - Nhàn Lê
#điểm chuẩn đại học #Khoa học tự nhiên #Tài chính – Marketing #nguyện vọng thi #đại học 2025 #điểm thi tốt nghiệp #tuyển sinh

