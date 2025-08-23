Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Điểm chuẩn ngành sư phạm hóa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhiều ngành trên 29

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối ngày 22/8, Trường Đại học Sư phạm TPHCM (HCMUE) công bố kết quả trúng tuyển Đại học, Cao đẳng ngành giáo dục mầm non chính quy.

Theo đó, điểm trúng tuyển trong năm 2025 của Trường ĐHSP TPHCM có xu hướng giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm 2024. Đáng chú ý, có 02 ngành có điểm trúng tuyển đạt trên 29 điểm là Sư phạm Văn 29,07 và Sư phạm Hóa 29,38; có 4 ngành trên 28 điểm.

z6934721496835-ffd36affb6bc109375bdb31313439b0c.jpg
z6934721496877-12faa82245bc9a6af17d079393d1c47b.jpg
z6934721496891-cd9d7b492287e5ba93afb234f7b50128.jpg
z6934721554439-de5b506c3f96f4ea7d81529d55e49f0c.jpg
z6934721554466-0daf1830e71b082b9bb77f9832bdf303.jpg
z6934721496778-02202f6ac086d39e1191c5286d7ba46e.jpg

Đặc biệt, ở nhóm ngành đào tạo giáo viên, xu hướng này thể hiện rõ rệt khi nhiều ngành tiếp tục duy trì mức chuẩn cao, phản ánh sức hút bền vững của khối sư phạm và mặt bằng thí sinh có năng lực ổn định. Sư phạm Hóa học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất nhóm này đạt 29.38 điểm.

Theo đại diện nhà trường, nguyên nhân chính khiến điểm chuẩn các ngành sư phạm duy trì ở ngưỡng cao đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố.

“Với thương hiệu đào tạo sư phạm trọng điểm quốc gia, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và hệ sinh thái thực tập nghề nghiệp được thiết kế chặt chẽ cùng các chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho sinh viên sư phạm theo quy định hiện hành đã củng cố niềm tin của thí sinh và phụ huynh trong việc lựa chọn nghề nghiệp, đồng thời lý giải mức độ cạnh tranh ngày càng rõ nét ở các ngành sư phạm mũi nhọn”, đại diện nhà trường nêu nguyên nhân.

Không chỉ riêng các ngành đào tạo giáo viên, các ngành ngoài sư phạm của Trường cũng thu hút sự quan tâm lớn trong mùa tuyển sinh năm nay và Tâm lý học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là 28.08 điểm.

Có thể lý giải bởi các lĩnh vực như Tâm lý học, Công tác xã hội, Ngôn ngữ, Du lịch, Sinh học ứng dụng, Công nghệ thông tin… cho phép sinh viên lựa chọn nhiều lộ trình phát triển, từ lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội, cho đến các ngành dịch vụ, nghiên cứu, và hội nhập quốc tế. Đây là những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao, mang lại sự lựa chọn rộng mở cho thí sinh, đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo đa ngành tại Trường ĐHSP TPHCM.

Nguyễn Dũng
