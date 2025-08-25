Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đưa tiêu chí phụ đối với điểm trúng tuyển

Đỗ Hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chiều 24/8 thông báo tiêu chí phụ với các mức điểm chuẩn, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực HSA.

Trường cho hay bổ sung tiêu chí phụ cho rõ, bởi trước đó chưa công bố cùng điểm chuẩn, do vội.

Tiêu chí phụ cho điểm trúng tuyển các ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cụ thể như sau:

STT
 Mã ngành
 Ngành
 Điểm chuẩn theo tổ hợp gốc C00/X401
 Điểm chuẩn theo tổ hợp gốc D01/ X401
 Tiêu chí phụ (Thứ tự nguyện vọng)
1
 QHX01
 Báo chí
 28.20
 <= 4
2
 QHX02
 Chính trị học
 26.86
 <= 3
3
 QHX03
 Công tác xã hội
 26.99
 <= 4
4
 QHX04
 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng
 27.30
 <= 17
5
 QHX05
 Đông Nam Á học
 21.75
 <= 5
6
 QHX06
 Đông phương học
 28.00
 <= 5
7
 QHX07
 Hán Nôm
 25.76
 <= 3
8
 QHX08
 Hàn Quốc học
 27.83
 <= 2
9
 QHX09
 Khoa học quản lý
 26.68
 <= 6
10
 QHX10
 Lịch sử
 27.30
 <= 13
11
 QHX11
 Lưu trữ học
 26.04
 <= 4
12
 QHX12
 Ngôn ngữ học
 26.75
 <= 2
13
 QHX13
 Nhân học
 25.80
 <= 8
14
 QHX14
 Nhật Bản học
 21.75
 <= 6
15
 QHX15
 Quan hệ công chúng
 28.95
 <= 7
16
 QHX16
 Quản lý thông tin
 26.99
 <= 9
17
 QHX17
 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 27.87
 1
18
 QHX18
 Quản trị khách sạn
 27.49
 <= 3
19
 QHX19
 Quản trị văn phòng
 27.43
 <= 2
20
 QHX20
 Quốc tế học
 26.50
 <= 6
21
 QHX21
 Tâm lý học
 29.00
 <= 2
22
 QHX22
 Thông tin - Thư viện
 25.41
 1
23
 QHX23
 Tôn giáo học
 25.00
 <= 3
24
 QHX24
 Triết học
 25.89
 <= 3
25
 QHX25
 Văn hóa học
 27.22
 <= 5
26
 QHX26
 Văn học
 27.50
 <= 4
27
 QHX27
 Việt Nam học
 26.62
 <= 9
28
 QHX28
 Xã hội học
 27.00
 <= 5

*Ghi chú: Tiêu chí phụ (Áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) tính đến thứ tự nguyện vọng.

Trước đó, trường gặp sự cố khi "nhầm tên môn" trong tổ hợp D66. Trong một số thông báo ban đầu, tổ hợp này gồm môn Toán, Văn và Giáo dục Kinh tế pháp luật (môn mới theo chương trình phổ thông 2018).

Nhưng khi công bố điểm, D66 lại gồm Toán, Văn, Giáo dục công dân (môn cũ, theo chương trình 2006). Do đó, nhiều thí sinh thừa điểm nhưng không đỗ.

Trưa 24/8, trường cho biết đang xin ý kiến Bộ GD&ĐT về hướng xử lý, đồng thời hướng dẫn thí sinh gửi thông tin trước 17h ngày 26/8 để hỗ trợ.

Đỗ Hợp
#Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn #tiêu chí phụ #điểm chuẩn tuyển sinh #xét tuyển THPT #ngành đào tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục