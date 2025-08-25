Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đưa tiêu chí phụ đối với điểm trúng tuyển

TPO - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chiều 24/8 thông báo tiêu chí phụ với các mức điểm chuẩn, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực HSA.

Trường cho hay bổ sung tiêu chí phụ cho rõ, bởi trước đó chưa công bố cùng điểm chuẩn, do vội.

Tiêu chí phụ cho điểm trúng tuyển các ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Ngành

Điểm chuẩn theo tổ hợp gốc C00/X401

Điểm chuẩn theo tổ hợp gốc D01/ X401

Tiêu chí phụ (Thứ tự nguyện vọng)

1

QHX01

Báo chí

28.20

<= 4

2

QHX02

Chính trị học

26.86

<= 3

3

QHX03

Công tác xã hội

26.99

<= 4

4

QHX04

Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng

27.30

<= 17

5

QHX05

Đông Nam Á học

21.75

<= 5

6

QHX06

Đông phương học

28.00

<= 5

7

QHX07

Hán Nôm

25.76

<= 3

8

QHX08

Hàn Quốc học

27.83

<= 2

9

QHX09

Khoa học quản lý

26.68

<= 6

10

QHX10

Lịch sử

27.30

<= 13

11

QHX11

Lưu trữ học

26.04

<= 4

12

QHX12

Ngôn ngữ học

26.75

<= 2

13

QHX13

Nhân học

25.80

<= 8

14

QHX14

Nhật Bản học

21.75

<= 6

15

QHX15

Quan hệ công chúng

28.95

<= 7

16

QHX16

Quản lý thông tin

26.99

<= 9

17

QHX17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

27.87

1

18

QHX18

Quản trị khách sạn

27.49

<= 3

19

QHX19

Quản trị văn phòng

27.43

<= 2

20

QHX20

Quốc tế học

26.50

<= 6

21

QHX21

Tâm lý học

29.00

<= 2

22

QHX22

Thông tin - Thư viện

25.41

1

23

QHX23

Tôn giáo học

25.00

<= 3

24

QHX24

Triết học

25.89

<= 3

25

QHX25

Văn hóa học

27.22

<= 5

26

QHX26

Văn học

27.50

<= 4

27

QHX27

Việt Nam học

26.62

<= 9

28

QHX28

Xã hội học

27.00

<= 5



*Ghi chú: Tiêu chí phụ (Áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) tính đến thứ tự nguyện vọng.

Trước đó, trường gặp sự cố khi "nhầm tên môn" trong tổ hợp D66. Trong một số thông báo ban đầu, tổ hợp này gồm môn Toán, Văn và Giáo dục Kinh tế pháp luật (môn mới theo chương trình phổ thông 2018).

Nhưng khi công bố điểm, D66 lại gồm Toán, Văn, Giáo dục công dân (môn cũ, theo chương trình 2006). Do đó, nhiều thí sinh thừa điểm nhưng không đỗ.

Trưa 24/8, trường cho biết đang xin ý kiến Bộ GD&ĐT về hướng xử lý, đồng thời hướng dẫn thí sinh gửi thông tin trước 17h ngày 26/8 để hỗ trợ.