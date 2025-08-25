Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đưa tiêu chí phụ đối với điểm trúng tuyển

Trường cho hay bổ sung tiêu chí phụ cho rõ, bởi trước đó chưa công bố cùng điểm chuẩn, do vội.
Tiêu chí phụ cho điểm trúng tuyển các ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cụ thể như sau:
|STT
|Mã ngành
|Ngành
|Điểm chuẩn theo tổ hợp gốc C00/X401
|Điểm chuẩn theo tổ hợp gốc D01/ X401
|Tiêu chí phụ (Thứ tự nguyện vọng)
|1
|QHX01
|Báo chí
|28.20
|<= 4
|2
|QHX02
|Chính trị học
|26.86
|<= 3
|3
|QHX03
|Công tác xã hội
|26.99
|<= 4
|4
|QHX04
|Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng
|27.30
|<= 17
|5
|QHX05
|Đông Nam Á học
|21.75
|<= 5
|6
|QHX06
|Đông phương học
|28.00
|<= 5
|7
|QHX07
|Hán Nôm
|25.76
|<= 3
|8
|QHX08
|Hàn Quốc học
|27.83
|<= 2
|9
|QHX09
|Khoa học quản lý
|26.68
|<= 6
|10
|QHX10
|Lịch sử
|27.30
|<= 13
|11
|QHX11
|Lưu trữ học
|26.04
|<= 4
|12
|QHX12
|Ngôn ngữ học
|26.75
|<= 2
|13
|QHX13
|Nhân học
|25.80
|<= 8
|14
|QHX14
|Nhật Bản học
|21.75
|<= 6
|15
|QHX15
|Quan hệ công chúng
|28.95
|<= 7
|16
|QHX16
|Quản lý thông tin
|26.99
|<= 9
|17
|QHX17
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|27.87
|1
|18
|QHX18
|Quản trị khách sạn
|27.49
|<= 3
|19
|QHX19
|Quản trị văn phòng
|27.43
|<= 2
|20
|QHX20
|Quốc tế học
|26.50
|<= 6
|21
|QHX21
|Tâm lý học
|29.00
|<= 2
|22
|QHX22
|Thông tin - Thư viện
|25.41
|1
|23
|QHX23
|Tôn giáo học
|25.00
|<= 3
|24
|QHX24
|Triết học
|25.89
|<= 3
|25
|QHX25
|Văn hóa học
|27.22
|<= 5
|26
|QHX26
|Văn học
|27.50
|<= 4
|27
|QHX27
|Việt Nam học
|26.62
|<= 9
|28
|QHX28
|Xã hội học
|27.00
|<= 5
*Ghi chú: Tiêu chí phụ (Áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) tính đến thứ tự nguyện vọng.
Trước đó, trường gặp sự cố khi "nhầm tên môn" trong tổ hợp D66. Trong một số thông báo ban đầu, tổ hợp này gồm môn Toán, Văn và Giáo dục Kinh tế pháp luật (môn mới theo chương trình phổ thông 2018).
Nhưng khi công bố điểm, D66 lại gồm Toán, Văn, Giáo dục công dân (môn cũ, theo chương trình 2006). Do đó, nhiều thí sinh thừa điểm nhưng không đỗ.
Trưa 24/8, trường cho biết đang xin ý kiến Bộ GD&ĐT về hướng xử lý, đồng thời hướng dẫn thí sinh gửi thông tin trước 17h ngày 26/8 để hỗ trợ.