Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử

Tiếp đến, một số ngành lấy trên 28 như Giáo dục chính trị và các ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý.
Ngành duy nhất có điểm chuẩn dưới 20 là Sinh học (không phải nhóm đào tạo giáo viên).
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2025 chi tiết như sau:
Năm 2024, điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dao động từ 22,00 đến 29,30 điểm. Điểm cao nhất thuộc về các ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử. Một số ngành khác có điểm chuẩn cao bao gồm Sư phạm Địa lý (29,05), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,83), Giáo dục Đặc biệt (28,37), và Giáo dục Công dân (28,6).