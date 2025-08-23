Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử

Đỗ Hợp
TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 23/8 công bố điểm chuẩn 48 ngành và chương trình, từ 19 đến 29,06/30 điểm. Theo đó, ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất.

Tiếp đến, một số ngành lấy trên 28 như Giáo dục chính trị và các ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý.

Ngành duy nhất có điểm chuẩn dưới 20 là Sinh học (không phải nhóm đào tạo giáo viên).

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2025 chi tiết như sau:

sp1.png
sp2.png
sp3.png
sp4.png
sp5.png

Năm 2024, điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dao động từ 22,00 đến 29,30 điểm. Điểm cao nhất thuộc về các ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử. Một số ngành khác có điểm chuẩn cao bao gồm Sư phạm Địa lý (29,05), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,83), Giáo dục Đặc biệt (28,37), và Giáo dục Công dân (28,6).

Đỗ Hợp
