Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025

Đỗ Hợp
TPO - Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 với mức điểm chuẩn cao nhất là 24,23.

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy được tính theo phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an và xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo đó, tại phía Bắc, điểm chuẩn đối với nam là 21,1 điểm. Đối với thí sinh có tổng điểm xét tuyển 21,1 điểm thì thí sinh trúng tuyển khi có điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 60 điểm trở lên. Điểm chuẩn đối với nữ là 24,23 điểm.

Tại phía Nam, điểm chuẩn đối với nam là 19,75, nữ là 23,62 điểm.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy lưu ý thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 30/8; nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 về Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước ngày 5/9.

Sau khi tiếp nhận bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2025, chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh, Công an các đơn vị, địa phương quản lý và đưa vào hồ sơ nhập học của thí sinh; tập hợp danh sách thí sinh xác nhận nhập học, gửi văn bản trao đổi về Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy trước ngày 6/9 để tổng hợp, công bố thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an.

Năm 2024, điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy dao động từ 16,87 đến 21,7 điểm.

Đỗ Hợp
#Điểm chuẩn công an 2025 #Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy #xét tuyển công an #điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 #đăng ký nhập học công an

