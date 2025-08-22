Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cao nhất là ngành Nghệ thuật số

TPO - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2025 vào trường. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc về chuyên ngành Nghệ thuật số, là ngành mới mở của trường.

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2025 vào chiều tối 22/8. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất trường tính trên thang điểm 30 là Nghệ thuật số, là chuyên ngành thuộc Thiết kế đồ hoạ với 24,15 điểm.

Ở nhóm ngành Kiến trúc, điểm chuẩn cao nhất là 26,25, tính trên thang điểm 40. Điều kiện đi kèm là thí sinh cần đạt điểm sàn môn năng khiếu vẽ mỹ thuật.

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc năm 2025 như sau:

Năm học 2024- 2025, Đại Học Kiến Trúc Hà Nội ở mức học phí dao động từ thấp nhất 13,5 triệu VNĐ đến cao nhất là 82,5 triệu VNĐ (tùy từng ngành).