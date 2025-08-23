Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025 cao nhất 26,6 điểm

Đỗ Hợp
TPO - Học viện Tài chính vừa công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 21 đến 26,6.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay là ngành Kiểm toán; tiếp đến ngành Marketing là 26,23 điểm; ngành Tài chính- Ngân hàng là 25,47 điểm,…

Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính thông báo kết quả trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2025 như sau:

TT
 Mã ngành, chương trình đào tạo
 Tên ngành,
chương trình đào tạo
 Điểm trúng tuyển
I
 Chương trình chuẩn
1
 7220201
 Tiếng Anh tài chính kế toán
 24.10
2
 7310101
 Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính
 25.43
3
 7310102
 Kinh tế chính trị - tài chính
 24.92
4
 7310104
 Kinh tế đầu tư
 25.56
5
 7310108
 Toán tài chính
 24.57
6
 7340101
 Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch
 24.98
7
 7340115
 Marketing
 26.23
8
 7340116
 Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản
 21.51
9
 73402011
 Tài chính - Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế
 25.47
10
 73402012
 Tài chính - Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính)
 26.31
11
 73402013
 Tài chính - Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính)
 25.40
12
 7340204
 Tài chính bảo hiểm
 22.56
13
 7340301
 Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công
 25.01
14
 7340302
 Kiểm toán
 26.60
15
 7340403
 Quản lý tài chính công
 22.55
16
 7340405
 Tin học tài chính kế toán
 25.07
17
 7380101
 Luật kinh doanh
 25.12
18
 7460108
 Khoa học dữ liệu trong tài chính
 25.52
19
 7480201
 Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán
 24.97
II
 Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế
20
 7310104QT12.01
 Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA)
 22.82
21
 7340101QT03.01
 Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB)
 22.58
22
 7340115QT11.02
 Digital Marketing (Theo định hướng ICDL)
 23.44
23
 7340116QT09.01
 Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA)
 21.00
24
 7340120QT15.01
 Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB)
 24.89
25
 7340201QT01.01
 Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA)
 21.00
26
 7340201QT01.06
 Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA)
 21.30
27
 7340201QT01.09
 Phân tích tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB)
 21.00
28
 7340201QT01.11
 Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA)
 21.00
29
 7340201QT01.15
 Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB)
 21.00
30
 7340201QT01.19
 Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB)
 21.00
31
 7340301QT02.01
 Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA)
 21.50
32
 7340301QT02.02
 Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA)
 21.00
33
 7340301QT02.03
 Kế toán công (Theo định hướng ACCA)
 21.50
34
 7340302QT10.01
 Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB)
 21.50

Năm 2025, Học viện Tài chính có khoảng 6.320 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, trong đó tuyển sinh 3.300 chỉ tiêu chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế; 2.700 chỉ tiêu chương trình chuẩn; 320 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế với nhiều ngành/chương trình đào tạo mở mới từ năm nay.

Trường áp dụng ba phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT; Xét tuyển kết hợp với cho thí sinh xếp loại học tập đạt loại tốt 3 năm ở bậc THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Về học phí, Học viện Tài chính dự kiến có mức học phí chương trình chuẩn dao động 20 – 28 triệu đồng/năm. Còn chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế có học phí 50 – 55 triệu đồng/năm và diện đặt hàng là 42 – 45 triệu đồng/năm. Các chương trình liên kết đào tạo với đại học nước ngoài có mức thu cao hơn, tùy theo chương trình. Học phí của trường có thể điều chỉnh hằng năm, song mức tăng không vượt quá 10% so với năm trước.

Đỗ Hợp
#Học viện Tài chính #Điểm chuẩn 2025 #Tuyển sinh đại học #Ngành Kiểm toán #Chương trình quốc tế #Học phí học viện

