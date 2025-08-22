Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường Đại học Ngoại ngữ có 2 ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối

Đỗ Hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2025, trong đó mức điểm chuẩn cao nhất là 30.

Năm nay, ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 30 điểm. Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

Các ngành còn lại của trường này có điểm chuẩn trung bình trên 21- 27.81 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất vào trường này là Kinh tế - Tài chính với 15,06 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 cụ thể như sau:

dh-nhnn.png

Năm 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển. Nhà trường sử dụng 42 tổ hợp để tuyển sinh.

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy các chương trình đào tạo trình độ đại học (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc) là 38 triệu đồng/năm.

Các chương trình đào tạo Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả Rập, học phí là 21 triệu đồng/năm.

Chương trình đào tạo ngành Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, học phí 16,9 triệu đồng/năm.

Với chương trình liên kết quốc tế ngành Kinh tế - Tài chính (bằng do Trường Southern New Hampshire - Mỹ cấp), kinh phí đào tạo dự kiến 65 triệu đồng/sinh viên/năm (học phí chính thức được tính theo tỉ giá đô la Mỹ tại thời điểm thu học phí).

Đỗ Hợp
#điểm chuẩn trường ngoại ngữ #đại học quốc gia hà nội #ngành sư phạm tiếng anh #điểm cao tuyển sinh 2025 #học phí đại học ngoại ngữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục