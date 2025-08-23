Một trường Cao đẳng ở TPHCM lấy điểm chuẩn cao hơn các trường Đại học

TPO - Nhiều ngành học của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có điểm chuẩn cao hơn các ngành ở nhiều trường ĐH. Điểm chuẩn ngành cao nhất của trường lên tới 21,75 trên thang điểm 30.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hai ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật ô tô và Công nghệ kỹ thuật cơ khí với 21,75 điểm trên thang điểm 30. Kế đến là ngành Bảo trì, sửa chữa ô tô lấy 21 điểm. .

Các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn 20,25 điểm thang 30. Các ngành còn lại từ 12-18,38 điểm.

Có thể nói mức điểm chuẩn nhiều ngành của trường hiện cao hơn một số ngành ở nhiều trường ĐH.

Điểm chuẩn vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cụ thể như sau: