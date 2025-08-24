Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30

TPO - Điểm chuẩn năm 2025 của 15 trường Y trong cả nước từ 17 đến 30, cao nhất ở Học viện Quân y, còn phần lớn lấy điểm chuẩn thấp hơn so với năm ngoái.

Trường Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn ngành cao nhất là 28,7. Tiếp sau đó là ngành Y khoa của của các trường trong cả nước có điểm chuẩn từ 17 điểm đến 28 điểm.

Học viện Quân y: 27,21-30

Đại học Y Dược TP HCM: 17-27,3

Trường Đại học Y Hà Nội: 17-28,7 điểm

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội: 19-27,43 điểm

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên: 18,3-26,15 điểm

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: 19,35 - 25,33 điểm

Trường Đại học Y Dược Thái Bình: 17-24,6 điểm

Theo công bố của Trường Đại Học Y Dược Thái Bình, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 24,6. Ngành Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng lấy 19,5. Ngành Y học cổ truyền lấy 19, trong khi ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng lấy thấp nhất là 17.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương: 21-23,8 điểm

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2025 dao động 21-23,8 điểm. Cụ thể, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn là 22,6, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học có mức điểm chuẩn 22,5; ngành Y khoa có điểm chuẩn là 23,8; ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng có điểm chuẩn là 23; ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn 21.

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam: 21-24,25 điểm

Năm 2025, điểm chuẩn vào Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam dao động 21-24,25 điểm. Trong đó, ngành Y khoa lấy cao nhất với 24,25. Xếp sau đó là ngành Dược học với 21,35 điểm, ngành Y học cổ truyền lấy 21 điểm.

Trường Đại học Dược Hà Nội: 20-24,5 điểm

Trường Đại học Y tế Công cộng: 18,3-23,5 điểm

Đại học Y Dược Cần Thơ: 17-23,88

Trường Đại học Y Dược, Đại học Đà Nẵng: 16,5-23,23

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 18-25,55

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế: 17-25,17