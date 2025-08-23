Những trường đại học lớn nhất miền Tây công bố điểm chuẩn

TPO - Trường Đại học Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2025, từ 15 đến 28,61 điểm, điểm cao nhất thuộc ngành Sư phạm Lịch sử. Trường Đại học Đồng Tháp cũng công bố điểm chuẩn cao nhất thuộc ngành Sư phạm Hóa với 28,4 điểm.

Tại Đại học Cần Thơ, điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2025 cao nhất thuộc nhóm ngành Sư phạm từ 23,3-28,61 điểm. Điểm chuẩn cao nhất thuộc ngành Sư phạm Lịch sử (28,61 điểm), tiếp đến sư phạm Địa lý 28,32 điểm, Ngữ văn 28,23 điểm. Ở Khối Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Báo chí và ngành Tâm lý học giáo dục cao nhất với 26,75 điểm. So với năm trước, năm nay điểm chuẩn ngành sư phạm của Đại học Cần Thơ đều tăng nhẹ.

Điểm chuẩn tuyển sinh khối ngành sư phạm năm nay tại các trường đại học ở miền Tây tăng mạnh.

Các ngành của Đại học Cần Thơ có điểm chuẩn năm nay thấp nhất, mức 15 điểm, như: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản, Nông học, Chăn nuôi... tương đương mức điểm năm 2024.

Trường Đại học Đồng Tháp cũng vừa công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi Tốt nghiệp THPT 2025.

Theo đó, nhóm ngành Sư phạm có mức điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 22,8 - 28,4 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Sư phạm hóa học với 28,4 điểm; tiếp đến ngành Sư phạm vật lý 28,2 điểm và sư phạm Lịch sử 28,1 điểm. So với năm 2024, ngành sư phạm của Trường Đại học Đồng Tháp cũng tăng đáng kể, đặc biệt sư phạm Hoá tăng tới gần 2,5 điểm



Một số ngành khác của Trường Đại học Đồng Tháp cũng có điểm tuyển sinh năm nay tăng hơn 1 điểm, như Quản lý đất đai 16,4 điểm; Quản lý tài nguyên và môi trường 16 điểm; Nuôi trồng thủy sản 16,07 điểm…