Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Điểm chuẩn nhóm ngành báo chí, truyền thông vẫn tốp đầu

TPO - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2025. Điểm chuẩn nhóm ngành truyền thông, báo chí vẫn chiếm ngôi đầu bảng.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay xét tuyển theo 3 phương thức: xét học bạ, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp.

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: AJC

Ở cả 3 phương thức, điểm chuẩn ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành marketing có điểm chuẩn cao nhất. Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của chuyên ngành này, tổ hợp X78 điểm chuẩn là 37,50/40 điểm; phương thức xét kết quả học bạ, điểm chuẩn là 38,93/40 điểm và phương thức xét kết hợp điểm chuẩn 37,32/40 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể 32 ngành đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 32 ngành, chuyên ngành đào tạo và được chia theo 4 nhóm ngành: Báo chí và xuất bản (nhóm 1); các ngành lí luận chính trị và công tác xã hội, kinh tế; ngành lịch sử (nhóm 2); các ngành về truyền thông, quảng cáo, quan hệ quốc tế (nhóm 3) và các ngành khác (nhóm 4).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, những ngành sử dụng tổ hợp không có môn chính nhân đôi, nhà trường sử dụng thang điểm 30/30 gồm các ngành nhóm 2. Nhóm 1, 3, 4, nhân đôi môn chính (Ngữ văn hoặc tiếng Anh), được tính theo thang điểm 40.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến nếu muốn theo học; không xác nhận, nhà trường coi như thí sự từ chối quyền nhập học. Ngày 7/9, thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học trực tuyến đến học viện làm thủ tục nhập học trực tiếp.