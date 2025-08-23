Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Điểm chuẩn nhóm ngành báo chí, truyền thông vẫn tốp đầu

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2025. Điểm chuẩn nhóm ngành truyền thông, báo chí vẫn chiếm ngôi đầu bảng.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay xét tuyển theo 3 phương thức: xét học bạ, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp.

530643372-754552797153322-442243368624617031-n-7228.jpg
Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: AJC

Ở cả 3 phương thức, điểm chuẩn ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành marketing có điểm chuẩn cao nhất. Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của chuyên ngành này, tổ hợp X78 điểm chuẩn là 37,50/40 điểm; phương thức xét kết quả học bạ, điểm chuẩn là 38,93/40 điểm và phương thức xét kết hợp điểm chuẩn 37,32/40 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể 32 ngành đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

db6e2ec2-43c3-49f5-a34c-6c68b35c9a1f.jpg
daf65182-d313-4ddd-9ce0-d8bfb55a6670.jpg
a8fa7c04-51a4-4a46-a70c-bb93ccbac0e2.jpg
82c6a638-4f71-426b-bb0e-fcb5afe2c25f.jpg

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 32 ngành, chuyên ngành đào tạo và được chia theo 4 nhóm ngành: Báo chí và xuất bản (nhóm 1); các ngành lí luận chính trị và công tác xã hội, kinh tế; ngành lịch sử (nhóm 2); các ngành về truyền thông, quảng cáo, quan hệ quốc tế (nhóm 3) và các ngành khác (nhóm 4).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, những ngành sử dụng tổ hợp không có môn chính nhân đôi, nhà trường sử dụng thang điểm 30/30 gồm các ngành nhóm 2. Nhóm 1, 3, 4, nhân đôi môn chính (Ngữ văn hoặc tiếng Anh), được tính theo thang điểm 40.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến nếu muốn theo học; không xác nhận, nhà trường coi như thí sự từ chối quyền nhập học. Ngày 7/9, thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học trực tuyến đến học viện làm thủ tục nhập học trực tiếp.

Nghiêm Huê
#Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn #ngành báo chí #ngành truyền thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục