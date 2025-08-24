Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trường Đại học Kinh tế lấy điểm chuẩn cao nhất 25,72

Đỗ Hợp
TPO - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB), lấy điểm chuẩn từ 24,2 đến 25,72, ngành Kinh tế quốc tế cao nhất.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, chiều 23/8 công bố điểm chuẩn năm 2025 với ba phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực HSA, xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp học bạ.

Điểm chuẩn 6 ngành dao động từ 24,2 đến 25,72, ngành Kinh tế quốc tế cao nhất còn ngành Kế toán và Kinh tế phát triển thấp nhất.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

STT Tên ngành Điểm trúng tuyển Tiêu chí phụ
Điểm môn Toán Thứ tự nguyện vọng
1 Quản trị kinh doanh 24.93 8 NV1 đến NV5
2 Tài chính - Ngân hàng 24.25 8 NV1 đến NV5
3 Kế toán 24.20 7.25 NV1
4 Kinh tế quốc tế 25.72 6.25 NV1 đến NV10
5 Kinh tế 24.30 7.25 NV1, NV2
6 Kinh tế phát triển 24.20 6 NV1

Trường Đại học Kinh tế năm nay tuyển 3.000 sinh viên, trong đó 2.500 hệ chính quy trong nước, còn lại là chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Trường sử dụng các phương thức: xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế; dựa vào học bạ; xét chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-LEVEL; xét thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực HSA do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Học phí Đại học Kinh tế năm học 2205-2026 dự kiến là 46 triệu đồng với hệ chính quy trong nước. Riêng ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao thu 31,5 triệu đồng.

Với các chương trình liên kết đào tạo nước ngoài, học phí cao nhất hơn 100 triệu đồng một năm.

Đỗ Hợp
#điểm chuẩn đại học #Trường Kinh tế Hà Nội #đại học quốc gia Hà Nội #ngành kinh tế quốc tế #tuyển sinh 2025 #học phí đại học #điểm thi tốt nghiệp

