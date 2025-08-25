Nhiều lớp trường tư ở TP.HCM 100% đỗ Y và Bách khoa

TPO - Theo thống kê, kết thúc đợt 1 tuyển sinh năm 2025, nhiều lớp của Trường TH – THCS – THPT Lê thánh Tông, TPHCM có 100% học sinh trúng tuyển vào ngành Y và Đại học Bách khoa – những nhóm ngành, trường vốn có điểm chuẩn cao nhất cả nước. Số học sinh còn lại đều đỗ vào các trường đại học tốp đầu như ĐH Ngoại thương, Luật, Kinh tế…

Ngày 24/8, trao đổi với PV, thầy Phạm Văn Bình phụ trách khối 12 Trường TH – THCS - THPT Lê Thánh Tông cho hay, thống kê của Trường, lớp chuyên khối tự nhiên năm nay có 100% học sinh trúng tuyển vào các trường y dược danh tiếng như Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Hà Nội… Một số em đạt điểm chuẩn cao vượt trội, đủ sức chọn ngành Y đa khoa – vốn là ngành “nóng” nhất trong mùa tuyển sinh.

Lớp 12B4 - lớp có hầu hết các em đỗ ngành y. Ảnh chụp hồi tháng 4/2025 do giáo viên cung cấp

Bên cạnh đó, một lớp chuyên toán – lý cũng đạt 100% trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và các trường kỹ thuật hàng đầu. Số học sinh còn lại của toàn khối 12 chủ yếu chọn các ngành công nghệ, kinh tế, ngoại thương… và đều đỗ vào các trường đại học tốp trên.

Cụ thể, Trường có 119 em đỗ ĐH Y Dược TPHCM; 118 em đỗ Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TPHCM; 95 em đỗ ĐH Kinh tế TPHCM; 65 em đỗ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; 44 em đỗ Trường ĐH Ngoại thương – cơ sở TPHCM…

Thống kê trúng tuyển các trường đại học của Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông

Trong số này, nổi bật là có có 4 lớp đỗ gần như 100% vào ĐH Y Dược TPHCM và Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đây là tốp hai trường công đào tạo khối ngành sức khỏe lớn nhất TPHCM và có tiếng trên cả nước.

Thống kê điểm số và trường trúng tuyển của một số lớp "đặc biệt"

“Kết quả này đến từ sự nỗ lực học tập bền bỉ của các em và định hướng sát sao của đội ngũ giáo viên. Nhà trường xây dựng lộ trình học tập theo từng khối thi, kết hợp bồi dưỡng kỹ năng tự học và ôn tập theo chuẩn kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học”, thầy Bình chia sẻ.

Như Tiền Phong từng đưa tin, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hệ thống Giáo dục tư thục Nguyễn Khuyến bội thu điểm 10 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT với 242 em đạt điểm tối đa, trong đó có thủ khoa khối B00 với điểm tuyệt đối 30/30 là em Trần Đức Tài. Tài cũng là người vừa nằm trong danh sách trúng tuyển vào ĐH Y Dược TPHCM năm nay.