TP.HCM: Nhiều trường đại học bắt đầu đón tân sinh viên nhập học

TPO - Sau khi các trường đại học tại TP.HCM đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào ngày 22/8, bắt đầu từ hôm nay (23/8), hàng nghìn thí sinh trúng tuyển đã chính thức đến làm thủ tục nhập học, mang lại không khí sôi nổi tại nhiều cơ sở đào tạo.

Từ sáng sớm, tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, khu vực đón tiếp tân sinh viên đã đông kín phụ huynh và tân sinh viên. Các bàn hướng dẫn, khu vực nộp hồ sơ, làm thủ tục đều được bố trí khoa học, cùng sự hỗ trợ của tình nguyện viên, tạo thuận lợi cho phụ huynh và tân sinh viên.

Đông phụ huynh đưa con đi nhập học tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tương tự, nhiều trường khác trên địa bàn TPHCM như Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Kinh tế – Tài chính, Đại học Văn Lang, Trường Đại học Hùng Vương… cũng ghi nhận bầu không khí rộn ràng trong ngày đầu tiên nhập học.

Tân sinh viên nhập học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được chụp ảnh làm thẻ sinh viên ngay buổi đăng ký

Tại các điểm tiếp đón, tân sinh viên được hỗ trợ tận tình trong khâu làm thủ tục, đồng thời được giới thiệu về các hoạt động đoàn hội, câu lạc bộ, ký túc xá và chương trình định hướng sắp tới.

Đoàn thanh niên nhiệt tình trong đón tiếp, giới thiệu hoạt động Đoàn - Hội

Em Nguyễn Minh Thư (tân sinh viên khối ngành sức khỏe Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng) chia sẻ: “Hôm nay em đi cùng mẹ đến trường làm thủ tục nhập học. Mọi thứ khá nhanh gọn, em cảm thấy rất háo hức khi sắp bắt đầu một chặng đường mới".

Tân sinh viên và phụ huynh vui mừng cùng con check in ở buổi nhập học

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ niềm vui xen lẫn chút lo lắng khi con chính thức bước vào môi trường đại học. Ông Trần Văn Lợi (quê Bình Dương cũ) cho biết: “Thấy con đậu đại học, cả gia đình rất mừng. Hy vọng con sẽ học tập tốt và trưởng thành hơn trong môi trường mới".

Theo kế hoạch, các trường đại học tại TP.HCM sẽ tiếp tục đón sinh viên nhập học trong tuần này, đồng thời chuẩn bị chương trình chào tân sinh viên với nhiều hoạt động sôi nổi, tạo dấu ấn đáng nhớ cho khóa sinh viên năm 2025.