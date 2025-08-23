Soi điểm chuẩn khối ngành sức khỏe các trường đại học trên cả nước

Cụ thể, ở khu vực miền Bắc, ghi nhận điểm chuẩn khá cao, tập trung ở nhóm ngành Bác sĩ đa khoa.
- Học viện Quân y: 27,21 – 30 điểm. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất chạm mức tuyệt đối 30 điểm, áp dụng với đối tượng thí sinh nữ, ngành Y khoa, khu vực miền Bắc. Còn với thí sinh nam khu vực này, điểm chuẩn là 27,94. Điểm chuẩn ngành Y khoa ở khu vực miền Nam thấp hơn, lần lượt là 27,71 với thí sinh nam và 29,03 với thí sinh nữ.
- Trường ĐH Y Hà Nội: 17 – 28,7 điểm.
- Trường ĐH Y Dược - ĐH QGHN: 19 – 27,43 điểm; Y khoa 27,43; Răng – Hàm – Mặt 26,99; Điều dưỡng từ 19.
- Học viện Y Dược học cổ truyền: 21 – 24,25 điểm
- Trường ĐH Y Dược Thái Bình: 17 – 24,6 điểm; Dược học còn 19,5 điểm; Điều dưỡng, Y tế công cộng 17 điểm.
- Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Y khoa 23,8; Kỹ thuật xét nghiệm 22,6; Điều dưỡng 21; Kỹ thuật hình ảnh 22,5; Phục hồi chức năng 23
Khu vực miền Trung, mức điểm chuẩn nhìn chung dao động từ 21 – 25 điểm.
- Trường ĐH Y Dược Huế: Y khoa 25 điểm, Răng – Hàm – Mặt 24 điểm, Dược học 23,5 điểm.
- Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng: Y khoa 24 điểm, Điều dưỡng và Xét nghiệm Y học từ 21 – 22 điểm.
- Trường ĐH Y khoa Vinh: Y khoa 23,5 điểm, Điều dưỡng 21 điểm.
Khu vực miền Nam ghi nhận mức điểm chuẩn cao và khá đồng đều. Cụ thể:
Khối trường công lập
- ĐH Y Dược TP.HCM:
- Y khoa: 27,34 điểm
- Răng – Hàm – Mặt: 26,45
- Dược học: 23,65
- Y tế công cộng: 17 điểm – giảm sâu
- 7 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30; trong đó có thủ khoa toàn quốc – Trần Đức Tài
- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 18 – 25,55 điểm
- Trường ĐH Khoa học Sức khỏe – ĐHQG TP.HCM: 18 – 25,6 điểm
- Trường ĐH Y Dược Cần Thơ: 17 – 23,88 điểm
Khối trường dân lập/ngoài công lập
- Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng:
- Y khoa & Răng – Hàm – Mặt: 20,5 điểm
- Dược học & Y học cổ truyền: 19 điểm
- Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm, Phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh: 17 điểm
- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành:
- Y khoa & Răng – Hàm – Mặt: 20,5 điểm (thi tốt nghiệp); Học bạ 23 điểm; ĐGNL: 600–650
- Trường ĐH Văn Lang:
- Mức điểm chung: 15 – 20,5 điểm (thi tốt nghiệp); Học bạ: 18 – 23 điểm; ĐGNL QG HCM: 500 – 750; V-SAT: 200 – 270
- Trường ĐH Cửu Long:
- Y khoa & Răng – Hàm – Mặt: 20,5 điểm
- Y học cổ truyền & Dược học: 19 điểm
- Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm/hình ảnh/hồi phục chức năng…: 17 điểm; còn lại: 15
- Trường ĐH Trà Vinh:
- Y khoa: 21,25 điểm
- Răng – Hàm – Mặt: 20,75 điểm
- Kỹ thuật xét nghiệm: 21,5 điểm
- Dược học: 19 điểm
So với năm 2024, điểm chuẩn ngành sức khỏe năm nay có xu hướng biến động nhẹ (có ngành có trường tăng/ giảm nhẹ), nhất là ở nhóm trường top đầu tại Hà Nội và TP.HCM. Các ngành Bác sĩ đa khoa, Răng – Hàm – Mặt và Dược học tiếp tục là lựa chọn “nóng” với mức điểm chuẩn luôn nằm trong top cao nhất cả nước.