Giáo dục

Soi điểm chuẩn khối ngành sức khỏe các trường đại học trên cả nước

Nguyễn Dũng
TPO - Tính đến ngày 23/8, hơn 20 trường cả công lập và tư thục có đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Nhìn chung điểm chuẩn khối ngành này năm 2025 giảm nhẹ ở nhiều ngành phụ (như Y tế công cộng, Điều dưỡng), tạo cơ hội cho thí sinh diện điểm vừa phải. Y đa khoa và Răng – Hàm - Mặt vẫn là hai ngành hot có điểm chuẩn cao nhất ở các trường.

Cụ thể, ở khu vực miền Bắc, ghi nhận điểm chuẩn khá cao, tập trung ở nhóm ngành Bác sĩ đa khoa.

  • Học viện Quân y: 27,21 – 30 điểm. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất chạm mức tuyệt đối 30 điểm, áp dụng với đối tượng thí sinh nữ, ngành Y khoa, khu vực miền Bắc. Còn với thí sinh nam khu vực này, điểm chuẩn là 27,94. Điểm chuẩn ngành Y khoa ở khu vực miền Nam thấp hơn, lần lượt là 27,71 với thí sinh nam và 29,03 với thí sinh nữ.
  • Trường ĐH Y Hà Nội: 17 – 28,7 điểm.
  • Trường ĐH Y Dược - ĐH QGHN: 19 – 27,43 điểm; Y khoa 27,43; Răng – Hàm – Mặt 26,99; Điều dưỡng từ 19.
  • Học viện Y Dược học cổ truyền: 21 – 24,25 điểm
  • Trường ĐH Y Dược Thái Bình: 17 – 24,6 điểm; Dược học còn 19,5 điểm; Điều dưỡng, Y tế công cộng 17 điểm.
  • Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Y khoa 23,8; Kỹ thuật xét nghiệm 22,6; Điều dưỡng 21; Kỹ thuật hình ảnh 22,5; Phục hồi chức năng 23

Khu vực miền Trung, mức điểm chuẩn nhìn chung dao động từ 21 – 25 điểm.

  • Trường ĐH Y Dược Huế: Y khoa 25 điểm, Răng – Hàm – Mặt 24 điểm, Dược học 23,5 điểm.
  • Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng: Y khoa 24 điểm, Điều dưỡng và Xét nghiệm Y học từ 21 – 22 điểm.
  • Trường ĐH Y khoa Vinh: Y khoa 23,5 điểm, Điều dưỡng 21 điểm.

Khu vực miền Nam ghi nhận mức điểm chuẩn cao và khá đồng đều. Cụ thể:

Khối trường công lập

  • ĐH Y Dược TP.HCM:
    • Y khoa: 27,34 điểm
    • Răng – Hàm – Mặt: 26,45
    • Dược học: 23,65
    • Y tế công cộng: 17 điểm – giảm sâu
    • 7 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30; trong đó có thủ khoa toàn quốc – Trần Đức Tài
  • Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 18 – 25,55 điểm
  • Trường ĐH Khoa học Sức khỏe – ĐHQG TP.HCM: 18 – 25,6 điểm
  • Trường ĐH Y Dược Cần Thơ: 17 – 23,88 điểm

Khối trường dân lập/ngoài công lập

  • Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng:
    • Y khoa & Răng – Hàm – Mặt: 20,5 điểm
    • Dược học & Y học cổ truyền: 19 điểm
    • Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm, Phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh: 17 điểm
  • Trường ĐH Nguyễn Tất Thành:
    • Y khoa & Răng – Hàm – Mặt: 20,5 điểm (thi tốt nghiệp); Học bạ 23 điểm; ĐGNL: 600–650
  • Trường ĐH Văn Lang:
    • Mức điểm chung: 15 – 20,5 điểm (thi tốt nghiệp); Học bạ: 18 – 23 điểm; ĐGNL QG HCM: 500 – 750; V-SAT: 200 – 270
  • Trường ĐH Cửu Long:
    • Y khoa & Răng – Hàm – Mặt: 20,5 điểm
    • Y học cổ truyền & Dược học: 19 điểm
    • Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm/hình ảnh/hồi phục chức năng…: 17 điểm; còn lại: 15
    • Trường ĐH Trà Vinh:
    • Y khoa: 21,25 điểm
    • Răng – Hàm – Mặt: 20,75 điểm
    • Kỹ thuật xét nghiệm: 21,5 điểm
    • Dược học: 19 điểm

So với năm 2024, điểm chuẩn ngành sức khỏe năm nay có xu hướng biến động nhẹ (có ngành có trường tăng/ giảm nhẹ), nhất là ở nhóm trường top đầu tại Hà Nội và TP.HCM. Các ngành Bác sĩ đa khoa, Răng – Hàm – Mặt và Dược học tiếp tục là lựa chọn “nóng” với mức điểm chuẩn luôn nằm trong top cao nhất cả nước.

Nguyễn Dũng
#sức khỏe #y đa khoa #răng - hàm - mặt #điểm chuẩn #trường đại học #thí sinh #công lập #tư thục

