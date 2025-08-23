Soi điểm chuẩn khối ngành sức khỏe các trường đại học trên cả nước

TPO - Tính đến ngày 23/8, hơn 20 trường cả công lập và tư thục có đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Nhìn chung điểm chuẩn khối ngành này năm 2025 giảm nhẹ ở nhiều ngành phụ (như Y tế công cộng, Điều dưỡng), tạo cơ hội cho thí sinh diện điểm vừa phải. Y đa khoa và Răng – Hàm - Mặt vẫn là hai ngành hot có điểm chuẩn cao nhất ở các trường.