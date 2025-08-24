Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Những trường đại học phía Bắc nào xét tuyển bổ sung?

Đỗ Hợp
TPO - Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, các trường đại học phía Bắc như trường Đại học Việt- Nhật, Quản trị và Kinh doanh- Đại học Quốc gia,... đã bắt đầu xét tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu.

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội: 320 chỉ tiêu, từ 20 điểm

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh bổ sung gần 320 chỉ tiêu cho các ngành: Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, Điều khiển thông minh và Tự động hóa, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật Xây dựng, Đổi mới và phát triển toàn cầu.

Trường xét tuyển theo các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội, Xét tuyển kết quả SAT, Xét hồ sơ năng lực (đánh giá hồ sơ và phỏng vấn).

Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ năm 2025 cụ thể như sau:

viet-nhat.png

Trường xét tuyển bổ sung 4 đợt, cụ thể: Đợt 1 nhận hồ sơ 22 - 26/8, công bố kết quả 27/8; Đợt 2 nhận hồ sơ 27/8-3/9, công bố kết quả 3/9; Đợt 3 nhận hồ sơ 4-8/9, công bố kết quả 8/9; Đợt 4 nhận hồ sơ 9/9-15/9, công bố kết quả 15/9.

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ 19 đến 20,5

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung vào các ngành của trường. Trong đó, các ngành Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe cùng lấy điểm chuẩn xét tuyển bổ sung là 19.

NgànhQuản trị Doanh nghiệp và Công nghệ có điểm chuẩn 19,5, ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài có điểm chuẩn bổ sung là 20,5.

Đại học Phenikaa: Từ 17 điểm

Đại học Phenikaa xét tuyển bổ sung năm 2025 với thời gian từ 23/8 đến 4/9.

Mức điểm sàn nhận hồ sơ đợt 2 vào các ngành của Đại học Phenikaa cụ thể như sau:

phi-ne-1.png
ne2.png
n3.png

Trường Đại học CMC tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu

Trường Đại học CMC tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học CMC, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đề án tuyển sinh của trường từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/9.

Các ngành tuyển bổ sung bao gồm: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn), Quản trị Kinh doanh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Digital Marketing, Thương mại điện tử, Thiết kế Đồ họa, Đồ họa game, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Tiếng Nhật thương mại.

Đỗ Hợp
