Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất, cá biệt mức gần 40%/năm

TPO - Từ đầu tháng 11 đến nay, các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm và cho vay. Cá biệt, lãi suất thẻ tín dụng có đơn vị tăng lên gần 40%/năm.

Đua nhau tăng lãi suất huy động

Bước sang tháng 11, cuộc đua lãi suất huy động đang "nóng" trở lại khi hàng loạt ngân hàng thương mại, chủ yếu thuộc nhóm vốn hóa nhỏ, đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm cá nhân.

Ngân hàng VIB là ngân hàng mới nhất tăng lãi suất huy động trong tháng 11, sau đợt điều chỉnh cuối tháng 10. Ngân hàng tăng lãi suất thêm 0,2%/năm cho các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng; riêng kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,75%/năm.

Ngân hàng TPBank cũng tăng thêm 0,2%/năm lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng, 9 tháng; tăng 0,1%/năm kỳ hạn 3 tháng.

Ngân hàng tăng lãi suất huy động cuối năm.

Hiện Bac A Bank là nhà băng có mức lãi suất cao nhất thị trường cho các khoản tiền gửi không quá 1 tỷ đồng kỳ hạn 12-13 tháng ở mức 6,4%.

Một số ngân hàng trả lãi kỳ hạn 12 tháng cao hơn 6% gồm Vikki và MBV. Một số đơn vị khác trả kỳ hạn 13 tháng vượt 6% như HDBank, OCB.

Hiện, có 18 ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động trong tháng 11, gồm Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank.

Việc lãi suất đầu vào tăng khiến lãi suất đầu ra cho vay tăng theo. Theo đó, lãi suất cho vay tăng từ 1-2% so với tháng trước. Cụ thể, ngân hàng ACB cũng tăng lãi suất cho vay ưu đãi 2 năm đầu từ 6 lên 8%/năm. Lãi suất thả nối của Ngân hàng VPbank cũng tăng từ 12 lên 14%/năm.

Mới đây, Ngân hàng OCB thông báo điều chỉnh lãi suất đối với các sản phẩm thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành, với mức lãi suất mới lên đến 37%/năm, tăng cao so với lãi suất 33%/năm trước đây. Lãi suất mới này được OCB áp dụng từ ngày 20/11 cho toàn bộ danh mục thẻ tín dụng, ngoại trừ hai dòng thẻ OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority.

Thông báo tăng lãi suất thẻ tín dụng của Ngân hàng OCB lên tới gần 40%/năm.

Mức tăng lãi suất thẻ tín dụng cũng đã được nhiều ngân hàng công bố phổ biến từ 3-4%/năm. Chẳng hạn, các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank... áp dụng lãi suất mới trong tháng 11 với mức cao nhất lên 22%/năm.

Các nhà băng điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang bước vào giai đoạn cuối năm - thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao nhất.

Tuy nhiên, nếu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng và vẫn thanh toán đầy đủ trước ngày đến hạn theo quy định của từng ngân hàng thì sẽ không phải trả bất kỳ khoản lãi nào, bất chấp lãi suất tăng hay giảm. Như vậy, việc các ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng sẽ chỉ ảnh hưởng đến những khách hàng chậm thanh toán dư nợ qua kỳ sao kê, thanh toán không đúng hạn hoặc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng.

Vì sao lãi suất tăng?

Trong báo cáo mới công bố, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lãi suất huy động có thể tăng trở lại tại một số ngân hàng thương mại cổ phần vào cuối năm nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, song vẫn được duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Đáng chú ý, đà tăng của lãi suất huy động dự báo kéo theo lãi suất cho vay nhích tăng nhẹ trở lại trong thời gian tới, khi biên lãi ròng (NIM) của hệ thống bị thu hẹp đáng kể, sau một thời gian điều chỉnh giảm theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Tuy nhiên, VCBS đánh giá mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn được kỳ vọng duy trì ở vùng thấp, chủ yếu nhằm cân bằng giữa mục tiêu duy trì NIM hợp lý và kiểm soát rủi ro hệ thống, đồng thời tiếp tục hỗ trợ khu vực sản xuất - kinh doanh, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng chính sách của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu chỉ ra các nguyên nhân khiến các ngân hàng tăng lãi suất huy động thời gian gần đây.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu (ảnh: Dương Triều).

Theo ông Hiếu, thứ nhất, tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức rất cao, có thể lên tới 18-20% cho cả năm theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, các ngân hàng cần tăng huy động để đáp ứng nhu cầu mở rộng cho vay. Khi cần bổ sung nguồn vốn, các ngân hàng thường nâng lãi suất huy động để thu hút người gửi tiền.

Thứ hai, một số ngân hàng gặp vấn đề về chất lượng tài sản. Khi một phần vốn đã cho vay chuyển thành nợ xấu và bị đọng, không quay về đúng hạn, các ngân hàng buộc phải huy động vốn mới để đáp ứng nghĩa vụ chi trả nguồn vốn cũ.

"Các ngân hàng đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng mạnh trong năm nay, trong khi nhu cầu tín dụng thường tăng cao vào giai đoạn cuối năm, đặc biệt là thời điểm chuẩn bị cho mùa lễ Tết. Vì vậy, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh huy động và xu hướng chung là lãi suất huy động còn tăng thêm. Nếu lãi suất huy động tăng, lãi suất cho vay cũng có khả năng tăng theo", ông Hiếu nhận định.