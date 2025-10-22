Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Tiền gửi tăng kỷ lục, lãi suất ngân hàng nào cao nhất?

TPO - Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động tiết kiệm để “hút” tiền gửi người dân trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cao. Mức lãi suất trên 6%/năm được một số ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn tiền gửi dài.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, GPBank đã tăng 0,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng, trong khi giữ nguyên các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Hiện, lãi suất online của GPBank được niêm yết ở mức 5,35%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng, 5,45%/năm cho kỳ hạn 9 tháng. Ngân hàng này cũng niêm yết mức lãi suất 5,65%/năm cho các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất theo biểu niêm yết hiện tại.

Đối với hình thức gửi tại quầy, ngân hàng cũng điều chỉnh tăng 0,1%/năm với các kỳ hạn 4-36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12-36 tháng hiện đạt 5,2%/năm.

Bac A Bank cũng vừa tăng 0,2%/năm đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, và tăng 0,3%/năm đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi áp dụng cho tài khoản tiết kiệm dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn từ 6-8 tháng tăng lên 5,6%/năm; kỳ hạn từ 9-11 tháng là 5,65%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,8%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn từ 18-36 tháng tăng lên 6,1%/năm.

Lãi suất huy động tăng nhưng vẫn ở mức thấp.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 6-8 tháng tăng lên 5,8%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng tăng lên 5,85%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng là 6,1%/năm; kỳ hạn 18-36 tháng tăng lên 6,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết công khai của các ngân hàng.

Tính từ đầu tháng 10 đến nay, có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, và HDBank. Trong đó, Bac A Bank đã 2 lần tăng lãi suất trong tháng này.

Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

Vikki Bank áp dụng mức lãi suất 6%/năm kỳ hạn 6 tháng, 6,2% kỳ hạn 12-13 tháng; Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng; HDBank áp dụng mức lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng; BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng. Viet A Bank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng; Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6,1% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Theo đánh giá của nhóm phân tích MBS, đến cuối năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến ngày 29/9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 13,37% so với cuối năm 2024 và tăng 19,6% so với cùng kỳ. Theo ước tính của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng năm nay có thể lên tới 20%, đây là mức cao nhất trong nhiều năm.

Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất huy động, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Cũng theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 7 năm nay, tiền gửi dân cư đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm và là mức cao nhất trong 5 năm.

Chỉ riêng tháng 7, người dân gửi thêm hơn 54.000 tỷ đồng vào ngân hàng, dù lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến dưới 6%/năm. Diễn biến này cho thấy xu hướng ưu tiên kênh tiết kiệm nhờ tính ổn định, rủi ro thấp hơn so với thị trường chứng khoán hay bất động sản. Một lý do khác, dòng tiền gửi tăng dù lãi suất thấp phản ánh vòng quay tiền tệ vẫn đang vận hành tốt.

Các chuyên gia cho rằng, lãi suất huy động sẽ duy trì ổn định từ nay đến cuối năm, thậm chí kéo dài đến năm 2026, dao động trong khoảng 5,2 - 5,3%/năm.

