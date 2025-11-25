Giá vàng bật tăng rất mạnh

Vào lúc 16h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 150,9 - 152,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 152,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 149,6 - 152,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 149,2 - 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 151 - 152,9 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.127 USD/ounce, tăng 56 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 131 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bám theo việc điều chỉnh tăng giảm của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, thông thường, khi giá vàng thế giới tăng thì giá vàng trong nước có xu hướng tăng mạnh hơn nhưng khi giá vàng thế giới giảm thì giá vàng trong nước có mức giảm "nhỏ giọt", thậm chí đứng im. Nguyên nhân là nhu cầu của người dân trong nước cao trong bối cảnh nguồn cung chưa được cải thiện.

Nhiều dự báo cho thấy, giá vàng trong nước vẫn có xu hướng tăng từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên người dân không mua với tâm lý "đầu cơ" vì dễ gặp phải rủi ro khi giá biến động mạnh.