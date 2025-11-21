Giá vàng quay đầu giảm

TPO - Sáng nay (21/11), giá vàng trong nước lại quay đầu đầu giảm nhẹ, đồng loạt mất mốc 151 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng sớm qua.

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC 148,8 - 150,3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC về quanh mốc 150 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn giảm nhẹ. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 147,8 - 150,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua. Đây cũng là 2 đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết ở mức 149 - 150,3 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.072 USD/ounce, giảm 24 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.130 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.136 - 26.386 đồng/USD mua - bán, giảm 2 đồng so với sáng qua. Tại BIDV, giá USD 26.174 - 26.386 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.438 - 27.568 đồng/USD mua - bán, giảm mạnh 280 đồng mua vào và 270 đồng bán ra so với sáng qua.