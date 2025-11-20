Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng bất ngờ tăng rất mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (20/11), giá vàng trong nước đồng loạt tăng gần 2 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh mức 151 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng sớm qua.

Có mức tăng tương tự với vàng miếng SJC nhưng nhiều doanh nghiệp khoảng cách mua vào - bán ra chênh nhau. Cụ thể, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC 149,6 - 151 triệu đồng/lượng.

S.jpg
Vàng miếng SJC tăng lên mốc 151 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 148 - 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bật tăng mạnh. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 149,8 - 151 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước bật tăng theo giá thế giới và nhu cầu người dân vẫn cao. Trong khi đó, việc cho phép các đơn vị đủ điều kiện nhập vàng để bổ sung nguồn cung chưa thực hiện được.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.096 USD/ounce, tăng 22 USD so với sáng qua

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.132 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.138 - 26.388 đồng/USD mua - bán. Tại BIDV, giá USD niêm yết 26.156 - 26.376 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 27.498 - 27.618 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #SJC #tỷ giá USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục