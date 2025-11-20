Giá vàng bất ngờ tăng rất mạnh

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng sớm qua.

Có mức tăng tương tự với vàng miếng SJC nhưng nhiều doanh nghiệp khoảng cách mua vào - bán ra chênh nhau. Cụ thể, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC 149,6 - 151 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tăng lên mốc 151 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 148 - 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bật tăng mạnh. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 149,8 - 151 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước bật tăng theo giá thế giới và nhu cầu người dân vẫn cao. Trong khi đó, việc cho phép các đơn vị đủ điều kiện nhập vàng để bổ sung nguồn cung chưa thực hiện được.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.096 USD/ounce, tăng 22 USD so với sáng qua

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.132 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.138 - 26.388 đồng/USD mua - bán. Tại BIDV, giá USD niêm yết 26.156 - 26.376 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 27.498 - 27.618 đồng/USD.