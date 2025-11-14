Giá vàng thế giới giảm mạnh

TPO - Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 14/11, mất 1% và rút khỏi mức cao nhất 3 tuần trước đó, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu rung lắc mạnh sau khi Chính phủ Mỹ chính thức hoạt động trở lại sau kỳ đóng cửa kỷ lục.

Theo dữ liệu thị trường, vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 4.151,86 USD/ounce vào sáng 14/11. Bạc giao ngay cũng giảm sâu 2,3%, còn 52,18 USD/ounce, dù trước đó đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 17/10. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ đóng cửa giảm 0,5%, xuống 4.194,50 USD.

Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại sau 43 ngày tê liệt. Tuy vậy, diễn biến này lại gây ra làn sóng bán tháo trên nhiều thị trường. “Kim loại quý đang bị cuốn vào đợt bán tháo diện rộng, khi cổ phiếu, trái phiếu, USD và cả tiền số đồng loạt lao dốc. Đây là mô hình quen thuộc: Mua khi có tin đồn, bán khi sự kiện xảy ra”, nhà giao dịch độc lập Tai Wong nhận định.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 14/11. Ảnh: Mint.

Trong phiên, giá vàng từng có lúc tăng vọt lên 4.244,94 USD/ounce, mức cao nhất kể từ 21/10, trước khi đảo chiều. Theo ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, thị trường kim loại quý ban đầu tăng mạnh do kỳ vọng các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn trong giai đoạn chính phủ đóng cửa, khi được công bố trở lại sẽ cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ, qua đó thúc đẩy Fed tiến tới cắt giảm lãi suất trong tháng 12.

Tuy nhiên, những tín hiệu lạm phát còn dai dẳng cùng mức độ ổn định tương đối của thị trường lao động sau 2 lần giảm lãi suất trong năm nay khiến nhiều quan chức Fed tỏ ra thận trọng. Chủ tịch Fed Jerome Powell trước đó cũng cảnh báo việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay không phải điều đảm bảo, một phần do thiếu dữ liệu trong thời gian đóng cửa chính phủ.

Lãi suất thấp thường hỗ trợ giá vàng, đây là tài sản không sinh lời nhưng được xem là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất định.

Ở các kim loại khác, giá bạch kim giảm 2,8% xuống 1.569,65 USD/ounce, còn palladium mất 3,7%, xuống 1.419,75 USD.