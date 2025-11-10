Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

Tại châu Á, giá vàng giao ngay tăng lên quanh 4.050 USD/ounce, đánh dấu phiên tăng thứ 2 liên tiếp. Sức bật của kim loại quý đến từ kỳ vọng Fed sẽ sớm đảo chiều chính sách tiền tệ sau loạt số liệu kinh tế Mỹ ảm đạm, bao gồm báo cáo việc làm tư nhân yếu hơn dự kiến và chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đại học Michigan (UoM) giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2022.

Theo các chuyên gia, lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, từ đó thúc đẩy dòng vốn tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Tuy nhiên, tâm lý e ngại rủi ro có thể sớm hạ nhiệt nếu Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài, vốn đã trở thành đợt đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước này. Theo Bloomberg, một nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ ôn hòa đã đồng ý ủng hộ kế hoạch tài trợ tạm thời cho một số cơ quan đến hết tháng 1/2026.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng 10/11. Ảnh: Mint.

Bên cạnh đó, Trung Quốc vừa thông báo tạm thời dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu các mặt hàng “lưỡng dụng” như gallium, germanium, antimon và vật liệu siêu cứng sang Mỹ, có hiệu lực đến tháng 11/2026. Động thái này nối tiếp việc đình chỉ kiểm soát xuất khẩu kim loại đất hiếm và linh kiện pin lithium được Bắc Kinh công bố cuối tuần trước, cho thấy tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại song phương.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất 66% rằng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% vào tháng 12. Diễn biến này đang hỗ trợ mạnh cho giá vàng, vốn rất nhạy cảm với chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng chờ đợi báo cáo lạm phát tháng 10, dự kiến công bố vào ngày 13/11. Các chuyên gia dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,2%, trong khi CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước. Doanh số bán lẻ tháng 10, công bố ngày 14/11, cũng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe tiêu dùng Mỹ.

Trên phương diện kỹ thuật, giá vàng vẫn duy trì xu hướng tăng khi giao dịch trên đường trung bình động EMA 100 ngày. Chỉ báo RSI 14 ngày hiện ở mức 55 điểm, cho thấy động lượng tăng vẫn đang chiếm ưu thế.

Nếu giá vượt qua vùng kháng cự 4.161 USD, kim loại quý có thể tiến tới ngưỡng tâm lý 4.200 USD/ounce, xa hơn là đỉnh dải Bollinger quanh 4.325 USD. Ngược lại, nếu giá giảm dưới 4.000 USD, vàng có thể lùi về vùng hỗ trợ 3.835 USD, thậm chí EMA 100 ngày tại 3.705 USD.