Kinh tế

Chỉ số giá vàng tăng, USD trong nước ngược chiều thế giới

Việt Linh
TPO - Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho biết, chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 12,53% so với tháng 9; bình quân 10 tháng, chỉ số giá vàng tăng 44,02% so với cùng kỳ năm trước. Giá USD trong nước biến động ngược chiều với thế giới.

Theo Cục Thống kê, trong mức tăng 0,2% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh nhất 0,59% (tác động làm CPI tăng 0,2 điểm phần trăm), trong đó thực phẩm tăng 0,69%. Do chịu ảnh hưởng của hai cơn bão liên tiếp số 11 và số 12 gây mưa lớn, ngập úng diện rộng ở nhiều địa phương, nên nguồn cung thực phẩm bị gián đoạn và thiệt hại nông sản dẫn đến giá tăng cao.

z6829009977867-edbd9bff332c524247bb121c84e5faed.jpg
Giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão.

Nhóm giáo dục tăng 0,51%, trong đó, giá dịch vụ giáo dục tăng 0,56% do một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề nghiệp, trung học dân lập và mầm non tư thục tại một số địa phương điều chỉnh tăng học phí năm học 2025-2026; mặc dù các trường công lập được miễn, giảm và hỗ trợ học phí theo Nghị định số 238.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,43%, chủ yếu do giá một số mặt hàng tăng như, giá đồ trang sức tăng 9,82% theo giá vàng thế giới. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,20% do chi phí sản xuất và nhân công tăng. Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,18% do nhu cầu mua sắm tăng khi thời tiết chuyển lạnh.

Nhóm đồ uống và thuốc lá; văn hóa, giải trí và du lịch; thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính, viễn thông; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng nhẹ.

Riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm 0,81% (tác động làm giảm CPI chung 0,08 điểm phần trăm). Trong đó, chỉ số giá dầu diesel giảm 0,35%; chỉ số giá xăng giảm 2,48% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Bình quân 10 tháng, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,20%.

Cũng theo Cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 31/10, giá vàng thế giới bình quân ở mức 4.030 USD/ounce, tăng 9,28% so với tháng trước, tăng mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Nguyên nhân chính là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất điều hành khiến đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm sâu và vàng trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị, bất ổn kinh tế toàn cầu, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng để đa dạng hóa dự trữ và hoạt động đầu cơ tăng mạnh đã thúc đẩy tăng giá. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 12,53% so với tháng trước; tăng 63,64% so với tháng 12/2024. Bình quân 10 tháng, chỉ số giá vàng tăng 44,02% so với cùng kỳ năm trước.

Giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 31/10, chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt mức 98,46 điểm, tăng 1,02% so với tháng trước do thị trường kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu nắm giữ USD tăng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và triển vọng kinh tế toàn cầu suy yếu.

Trong nước, chỉ số giá USD tháng 10 giảm 0,34% so với tháng trước; tăng 5,54% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng, chỉ số giá USD tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Linh
#CPI #giá thực phẩm #bão lũ #lạm phát #giá vàng #giá xăng #giá USD

