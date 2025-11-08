Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 8/11 (giờ Việt Nam), vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, khi đồng USD suy yếu và tâm lý lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tìm đến tài sản an toàn.

Theo dữ liệu cập nhật sáng 8/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.005,21 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 tăng 0,5%, chốt phiên ở mức 4.009,80 USD/ounce.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong 7 tháng, khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng về độ bền vững của làn sóng tăng giá trong nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng thời điểm, chỉ số USD Index (DXY) giảm, khiến vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

5c2a9df8778c5.jpg
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 8/11 (giờ Việt Nam), vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce. Ảnh: Dawn.

“Diễn biến kỹ thuật gần đây cho thấy giá vàng và bạc có thể đang hình thành vùng đáy”, ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco Metals - nhận định.

Vàng vốn được coi là kênh đầu tư an toàn trong giai đoạn bất ổn, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Việc công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp bị trì hoãn do nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa khiến các nhà giao dịch chuyển hướng theo dõi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân, cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu trong tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện đánh giá 66% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Trên bình diện quốc tế, các nguồn tin cho biết Trung Quốc đang xây dựng cơ chế cấp phép mới cho hoạt động xuất khẩu đất hiếm, có thể giúp rút ngắn thời gian giao hàng, nhưng khó có khả năng gỡ bỏ hoàn toàn hạn chế như mong đợi của Washington.

“Dù các căng thẳng thương mại đã phần nào lắng dịu nhưng xung đột vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì vậy, vàng nhiều khả năng vẫn duy trì vai trò là kênh trú ẩn an toàn”, Commerzbank nhận định trong một báo cáo.

Tại Ấn Độ, nhu cầu vàng vật chất tiếp tục trầm lắng do giá biến động mạnh khiến người mua e dè. Các đại lý buộc phải đưa ra mức chiết khấu cao để kích cầu tiêu thụ.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,9% lên 48,41 USD/ounce, bạch kim nhích 0,1% lên 1.543 USD/ounce, và palladium tăng 1,5% lên 1.395,49 USD/ounce dù cả 3 đều ghi nhận mức giảm trong tuần.

