Giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới 21 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay (6/11), giá vàng tiếp đà giảm ngày thứ 4 liên tiếp. Theo đó, vàng SJC, vàng nhẫn về quanh mốc 147 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng niêm yết giá vàng với mức giảm tương tự; chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 146 - 147,5 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 146,3 - 147,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC về mốc 147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng…

So với vùng giá đỉnh, vàng trong nước giảm hơn 10 triệu đồng/lượng. Nhưng so với đầu năm, giá vàng tăng gần 63 triệu/lượng.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng vẫn tiếp tục giảm trong thời gian tới nhưng về lâu dài sẽ bật tăng trở lại.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.972 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.097 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD tăng nhẹ lên quanh mức 26.079 - 26.351 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận ở mức 27.770 - 27.840 đồng/USD.