Giá vàng giảm mạnh

TPO - Sáng nay (5/11), giá vàng quay đầu giảm mạnh. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều lùi sâu về mốc 148 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự nhưng các doanh nghiệp khác niêm yết chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng khác nhau. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 147,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng về quanh mốc 148 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Doji niêm yết 145 - 148 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.935 USD/ounce, giảm 61 USD so với sáng qua.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng. Theo đó, khi giá vàng thế giới giảm, trong nước sẽ điều chỉnh mạnh hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng, thời điểm này, nhà đầu tư cân nhắc mua vào bởi khoảng cách chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng cộng thêm việc giá vàng có thể giảm trong thời gian tới khiến nhiều người mua lỗ nặng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.095 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USDquanh mức 26.075 - 26.349 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận quanh mức 27.541 - 27.661 đồng/USD.