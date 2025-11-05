Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng giảm mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (5/11), giá vàng quay đầu giảm mạnh. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều lùi sâu về mốc 148 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự nhưng các doanh nghiệp khác niêm yết chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng khác nhau. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 147,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

GV1.JPG
Giá vàng về quanh mốc 148 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Doji niêm yết 145 - 148 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.935 USD/ounce, giảm 61 USD so với sáng qua.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng. Theo đó, khi giá vàng thế giới giảm, trong nước sẽ điều chỉnh mạnh hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng, thời điểm này, nhà đầu tư cân nhắc mua vào bởi khoảng cách chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng cộng thêm việc giá vàng có thể giảm trong thời gian tới khiến nhiều người mua lỗ nặng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.095 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USDquanh mức 26.075 - 26.349 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận quanh mức 27.541 - 27.661 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #vàng thế giới #chênh lệch vàng #đầu tư vàng #giá vàng hôm nay #thị trường vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục