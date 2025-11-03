Giá vàng tăng nhẹ, USD đảo chiều

TPO - Trong phiên giao dịch hôm nay (3/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng nhẹ, nhờ đồng USD giảm sau khi chạm đỉnh 3 tháng vào tuần trước. Tuy nhiên, triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng tín hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến đà tăng của kim loại quý bị giới hạn.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.014,59 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX tăng 0,7%, đạt 4.025,10 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD (DXY) giảm 0,1% so với rổ tiền tệ chính, giúp vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Kelvin Wong - chuyên gia phân tích cấp cao tại OANDA - nhận định: Đồng USD đang có dấu hiệu ổn định trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, điều này phần nào hỗ trợ giá vàng tăng trở lại.

Trước đó, Fed đã cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 29/10, đây là lần thứ hai trong năm 2025. Tuy nhiên, những phát biểu mang tính “diều hâu” của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau cuộc họp đã khiến giới đầu tư thận trọng hơn về khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới.

Trong phiên giao dịch ngày 3/11, giá vàng thế giới tăng nhẹ, nhờ đồng USD giảm sau khi chạm đỉnh 3 tháng vào tuần trước.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường hiện chỉ còn dự báo 71% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm đáng kể so với mức hơn 90% trước bài phát biểu của ông Powell.

Các chuyên gia nhận định, vàng là tài sản không sinh lãi thường hưởng lợi trong bối cảnh lãi suất thấp và những giai đoạn kinh tế bất ổn. Do đó, việc kỳ vọng giảm lãi suất suy yếu đã hạn chế động lực tăng của kim loại quý này.

Tuần này, giới đầu tư đang dõi theo loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm báo cáo việc làm khu vực tư nhân (ADP) và chỉ số quản lý thu mua ISM, nhằm tìm thêm tín hiệu định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Theo ông Wong, tâm lý tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn của nhà đầu tư cũng đang giảm bớt khi quan hệ thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu cải thiện. “Sự hạ nhiệt trong căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn, cùng với tâm lý ưa rủi ro gia tăng trên thị trường cổ phiếu, khiến vàng thiếu đi động lực tăng mạnh”, ông Wong nói.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ giảm một phần thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy các cam kết từ Bắc Kinh liên quan đến chống buôn bán fentanyl, tăng nhập khẩu đậu tương Mỹ và xuất khẩu đất hiếm.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 0,6% lên 48,92 USD/ounce, bạch kim tăng 2,3% lên 1.604,21 USD/ounce, trong khi palladium tăng gần 1%, đạt 1.447,08 USD/ounce.