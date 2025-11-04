Giá vàng thế giới 'bất động'

TPO - Giá vàng gần như không biến động trong phiên giao dịch rạng sáng 4/11, duy trì quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, thị trường giữ tâm lý thận trọng trước khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm tư nhân, đây là yếu tố then chốt để đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Theo dữ liệu cập nhật rạng sáng 4/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.002,35 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn COMEX tăng 0,4% lên 4.014 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của hãng Marex nhận định, giá vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh và hình thành vùng dao động, có thể nằm trong khoảng “từ mức cao 3.000 USD đến giữa 4.000 USD”. Ông cho rằng đây là quá trình “tích lũy cần thiết” sau chuỗi tăng mạnh thời gian qua.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 53%, nhưng hiện thấp hơn hơn 8% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập ngày 20/10.

Giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm tư nhân ADP sẽ được công bố ngày 5/11 tuần này, cùng với chỉ số quản lý thu mua (PMI) của Viện ISM, nhằm tìm thêm tín hiệu định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Giá vàng gần như không biến động trong phiên giao dịch rạng sáng 4/11, duy trì quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nguồn: The Muslim Times

Tình trạng chính phủ Mỹ tạm thời ngừng hoạt động đã khiến nhiều số liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn, trong đó có báo cáo từ Cục Thống kê Lao động (BLS).

Tuần trước, Fed đã cắt giảm lãi suất lần thứ 2 trong năm, nhưng Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh rằng một đợt hạ lãi suất tiếp theo “không phải là điều chắc chắn”. Theo công cụ theo dõi lãi suất của CME, xác suất thị trường dự đoán Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hiện chỉ còn 65,3%, giảm mạnh so với mức gần như chắc chắn trước cuộc họp vừa qua.

Giới phân tích cho rằng vàng là tài sản không sinh lợi suất thường hưởng lợi khi lãi suất thấp hoặc trong thời kỳ bất ổn kinh tế.

Ông Ole Hansen - Trưởng chiến lược hàng hóa của Saxo Bank - nhận định: Sự chững lại hiện nay chỉ là nhịp nghỉ, không phải tín hiệu suy yếu. Một số yếu tố ngắn hạn như tính mùa vụ, chính sách tạm thời của Trung Quốc hay đồng USD mạnh lên có thể gây áp lực, nhưng không làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Ở diễn biến khác, Trung Quốc vừa chấm dứt chính sách miễn thuế lâu năm đối với một số nhà bán lẻ vàng, động thái có thể khiến nhu cầu mua vàng trong nước giảm tốc. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 48,25 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% còn 1.564,30 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,4% lên 1.439,86 USD/ounce.