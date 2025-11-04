Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng thế giới 'bất động'

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng gần như không biến động trong phiên giao dịch rạng sáng 4/11, duy trì quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, thị trường giữ tâm lý thận trọng trước khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm tư nhân, đây là yếu tố then chốt để đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Theo dữ liệu cập nhật rạng sáng 4/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.002,35 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn COMEX tăng 0,4% lên 4.014 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của hãng Marex nhận định, giá vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh và hình thành vùng dao động, có thể nằm trong khoảng “từ mức cao 3.000 USD đến giữa 4.000 USD”. Ông cho rằng đây là quá trình “tích lũy cần thiết” sau chuỗi tăng mạnh thời gian qua.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 53%, nhưng hiện thấp hơn hơn 8% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập ngày 20/10.

Giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm tư nhân ADP sẽ được công bố ngày 5/11 tuần này, cùng với chỉ số quản lý thu mua (PMI) của Viện ISM, nhằm tìm thêm tín hiệu định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

1727456430u.jpg
Giá vàng gần như không biến động trong phiên giao dịch rạng sáng 4/11, duy trì quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nguồn: The Muslim Times

Tình trạng chính phủ Mỹ tạm thời ngừng hoạt động đã khiến nhiều số liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn, trong đó có báo cáo từ Cục Thống kê Lao động (BLS).

Tuần trước, Fed đã cắt giảm lãi suất lần thứ 2 trong năm, nhưng Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh rằng một đợt hạ lãi suất tiếp theo “không phải là điều chắc chắn”. Theo công cụ theo dõi lãi suất của CME, xác suất thị trường dự đoán Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hiện chỉ còn 65,3%, giảm mạnh so với mức gần như chắc chắn trước cuộc họp vừa qua.

Giới phân tích cho rằng vàng là tài sản không sinh lợi suất thường hưởng lợi khi lãi suất thấp hoặc trong thời kỳ bất ổn kinh tế.

Ông Ole Hansen - Trưởng chiến lược hàng hóa của Saxo Bank - nhận định: Sự chững lại hiện nay chỉ là nhịp nghỉ, không phải tín hiệu suy yếu. Một số yếu tố ngắn hạn như tính mùa vụ, chính sách tạm thời của Trung Quốc hay đồng USD mạnh lên có thể gây áp lực, nhưng không làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Ở diễn biến khác, Trung Quốc vừa chấm dứt chính sách miễn thuế lâu năm đối với một số nhà bán lẻ vàng, động thái có thể khiến nhu cầu mua vàng trong nước giảm tốc. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 48,25 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% còn 1.564,30 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,4% lên 1.439,86 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #giá vàng #giá vàng thế giới #world gold price

Xem thêm

Cùng chuyên mục