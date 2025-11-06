Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới tăng mạnh hơn 1% trong phiên giao dịch sáng 6/11 (giờ Việt Nam), khi nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản an toàn trong bối cảnh lo ngại rủi ro gia tăng, bất chấp báo cáo việc làm khu vực tư nhân Mỹ tích cực hơn dự kiến.

Theo dữ liệu của Refinitiv, vàng giao ngay tăng 1,3%, lên 3.983,89 USD/ounce; trong khi hợp đồng vàng tương lai tháng 12 trên sàn Comex tăng 0,8%, chốt ở mức 3.992,90 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng, diễn biến này phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư trước khả năng thị trường chứng khoán Mỹ bị định giá quá cao, sau khi liên tiếp lập đỉnh trong thời gian qua.

gold-gty-gmh-250902-1756829269435-hpmain-16x9-11zon-1.jpg
Giá vàng thế giới tăng mạnh hơn 1% trong phiên giao dịch sáng 6/11 (giờ Việt Nam).

“Giá vàng và bạc đều tăng nhẹ dù báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP vượt xa kỳ vọng, vốn là chỉ báo quan trọng trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động. Điều này mang lại sự tự tin cho phe mua, đặc biệt sau phiên giảm cùng nhóm tài sản rủi ro ngày 5/11”, Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập - nhận định.

Theo báo cáo ADP, khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 42.000 việc làm trong tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 28.000 của tờ Reuters. Thị trường lao động vững chắc thường khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất, làm gia tăng kỳ vọng lãi suất cao sẽ kéo dài.

Cùng ngày, các chỉ số chứng khoán Mỹ điều chỉnh giảm từ mức đỉnh lịch sử, khi lo ngại bong bóng công nghệ và định giá cổ phiếu tăng nóng lan rộng.

“Giữa tuần, nhu cầu trú ẩn an toàn bắt đầu nổi lên khi thị trường toàn cầu còn bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư lo ngại cổ phiếu Mỹ đang bị định giá quá cao và xuất hiện dấu hiệu bong bóng AI”, chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco Metals cho biết.

Trước đó, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất trong tuần trước, và Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết đây có thể là lần giảm cuối cùng trong năm. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 hiện chỉ còn 63%, giảm mạnh so với hơn 90% hồi tuần trước.

Trong bối cảnh lãi suất thấp và tâm lý thận trọng gia tăng, vàng vốn không sinh lợi suất, tiếp tục phát huy vai trò là kênh đầu tư an toàn.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng dõi theo phiên điều trần của Tòa án Tối cao Mỹ về tính hợp pháp của các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump ban hành, sau khi tòa cấp dưới cho rằng chính quyền khi đó đã vượt thẩm quyền khi viện dẫn luật khẩn cấp để áp thuế.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 2,2% lên 48,13 USD/ounce, bạch kim tăng 1,7% lên 1.561,65 USD/ounce, còn palladium tăng 2,4% lên 1.424,22 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
