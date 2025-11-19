Giá vàng thế giới diễn biến mới

TPO - Giá vàng tăng trở lại từ mức thấp nhất trong một tuần vào phiên giao dịch sáng 19/11, sau khi các số liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu.

Theo ghi nhận sáng 19/11, vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.072,37 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/11. Trong khi đó, vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ giảm nhẹ 0,2% xuống 4.066,50 USD/ounce.

Dữ liệu công bố cùng ngày cho thấy số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp tăng lên 1,9 triệu trong tuần kết thúc ngày 18/10, mức cao nhất trong 2 tháng, phản ánh lực cản ngày càng lớn đối với thị trường lao động.

Giá vàng tăng trở lại từ mức thấp nhất trong một tuần vào phiên giao dịch sáng 19/11. Ảnh: Mint

“Số liệu này đang củng cố hy vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Đây là yếu tố hỗ trợ cho đà phục hồi của vàng và bạc sau 3 phiên giảm liên tiếp”, ông Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập - nhận định.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 9-10/12 đã tăng lên gần 50%, cao hơn mức 46% trước đó trong ngày nhưng vẫn thấp hơn so với 67% của tuần trước.

Là tài sản không sinh lợi suất, vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Tuy nhiên, trong 2 phiên trước đó, giá vàng đã giảm mạnh hơn 4% do giới đầu tư thu hẹp kỳ vọng Fed sẽ hành động sớm.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 1,2% lên 50,78 USD/ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.541,57 USD/ounce, còn palladium ghi nhận mức tăng 1,1% lên 1.408,52 USD/ounce trong phiên giao dịch cùng ngày.