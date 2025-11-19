Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng thế giới diễn biến mới

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng tăng trở lại từ mức thấp nhất trong một tuần vào phiên giao dịch sáng 19/11, sau khi các số liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu.

Theo ghi nhận sáng 19/11, vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.072,37 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/11. Trong khi đó, vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ giảm nhẹ 0,2% xuống 4.066,50 USD/ounce.

Dữ liệu công bố cùng ngày cho thấy số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp tăng lên 1,9 triệu trong tuần kết thúc ngày 18/10, mức cao nhất trong 2 tháng, phản ánh lực cản ngày càng lớn đối với thị trường lao động.

gold-rate-today-gold-price-gold-rate-today-delhi-1746869031548-1746869031866.jpg
Giá vàng tăng trở lại từ mức thấp nhất trong một tuần vào phiên giao dịch sáng 19/11. Ảnh: Mint

“Số liệu này đang củng cố hy vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Đây là yếu tố hỗ trợ cho đà phục hồi của vàng và bạc sau 3 phiên giảm liên tiếp”, ông Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập - nhận định.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 9-10/12 đã tăng lên gần 50%, cao hơn mức 46% trước đó trong ngày nhưng vẫn thấp hơn so với 67% của tuần trước.

Là tài sản không sinh lợi suất, vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Tuy nhiên, trong 2 phiên trước đó, giá vàng đã giảm mạnh hơn 4% do giới đầu tư thu hẹp kỳ vọng Fed sẽ hành động sớm.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 1,2% lên 50,78 USD/ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.541,57 USD/ounce, còn palladium ghi nhận mức tăng 1,1% lên 1.408,52 USD/ounce trong phiên giao dịch cùng ngày.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #giá vàng #giá vàng thế giới #giá vàng thế giới tăng #world gold price

Xem thêm

Cùng chuyên mục