Một doanh nghiệp bất ngờ tạm dừng mua bán vàng miếng trực tuyến

TPO - Sáng nay (18/11), giá vàng trong nước giảm, vàng miếng SJC giao dịch mức 149 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh này, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn ra thông báo tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 147-149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mốc hơn 149 triệu đồng/lượng. Hệ thống Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 150-151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 146-149 triệu đồng/lượng.

ss.jpg
Giá vàng miếng SJC về mốc 149 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh này, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn ra thông báo tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến.

Từ ngày 18/11, công ty này chỉ nhận giao dịch trực tiếp tại điểm giao dịch. Động thái trên diễn ra sau khi phía Công ty SJC mở lại dịch vụ đăng ký mua vàng trực tuyến từ ngày 8/10.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC từ 200.000 - hơn 2 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 146-149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 146-149 triệu đồng/lượng…

Sáng nay, giá vàng thế giới ở mức 4.020 USD/ounce, giảm 40 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.120 đồng/USD.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.138 - 26.388 đồng/USD mua - bán. Tại BIDV, giá USD niêm yết 26.156 - 26.376 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 27.498 - 27.618 đồng/USD.

Ngọc Mai
