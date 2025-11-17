Giá vàng tăng giảm khó lường

TPO - Sáng nay (17/11), giá vàng miếng SJC ở mốc 151 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng trong tuần giảm mạnh, nhưng tính chung vẫn tăng hơn 2 triệu đồng/lượng sau 1 tuần.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149-151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Trong tuần qua, có thời điểm, giá vàng giảm sâu vài triệu đồng/lượng nhưng vẫn tăng mạnh 2,6 triệu đồng/lượng tính từ đầu tuần trước đến nay.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mốc 151 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 150-151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng vẫn tăng mạnh trong vòng 1 tuần qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 148-151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC từ 200.000 - 2 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn SJC niêm yết 146,5-149 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 147,8-150,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh từ đầu tháng 10 đến nay và từ mốc 127-129 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng đã tăng lên 150-151 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 4.100 USD/ounce, tăng 16 USD so với sáng qua. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.122 đồng/USD.

Tại Vietcombank niêm yết 26.128 - 26.378 đồng/USD mua - bán; Tại BIDV, giá USD niêm yết 26.168 - 26.378 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 27.498 - 27.618 đồng/USD.