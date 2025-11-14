Giá vàng bật tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (14/11), giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng rất mạnh, lên trên mốc 154 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 154,5 triệu đồng/lượng.

Mức này gần sát đỉnh 154,6 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC vừa được lập vào ngày 21/10 vừa qua.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên trên mốc 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bật tăng rất mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.181 USD/ounce, giảm 11 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.125 đồng/USD, giảm 4 đồng so với sáng qua.

Trong khi đó, giá USD ngân hàng tiếp tục tăng. Cụ thể, tại Vietcombank, giá USD 26.111 - 26.381 đồng/USD mua bán, tăng 12 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tại BIDV, giá USD giao dịch ở mức 26.157 - 26.381 đồng/USD, tăng 13 đồng chiều mua vào và 12 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD bật tăng rất mạnh lên mức 27.802 - 27.922 đồng/USD mua - bán.