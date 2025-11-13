Giá vàng chênh lệch mua vào - bán ra rất cao

TPO - Sau 2 ngày tăng mạnh, sáng nay (13/11), giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm nửa triệu đồng/lượng, về quanh mốc 151 triệu đồng/lượng. Có doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC 300.000 đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149,5 - 151,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm nửa triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác niêm yết giá vàng với mức giảm tương tự nhưng chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC từ 1,5 - 3 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 150 - 151,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Có doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo giá vàng miếng SJC nhưng có đơn vị niêm yết cao hơn vàng miếng, cụ thể như Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 1488,8 - 151,8 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 148,2 - 151,2 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở mức 150,7 - 151,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.192 USD/ounce, tăng 49 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.129 đồng/USD, tăng 11 đồng so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng đều tăng. Cụ thể, tại Vietcombank, giá USD 26.083 - 26.373 đồng/USD mua bán, tăng 12 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tại BIDV, giá USD ở mức 26.133 - 26.373 đồng/USD mua bán, tăng 13 đồng ở chiều mua vào và 12 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD bật tăng rất mạnh lên mức 27.802 - 27.922 đồng/USD, tăng 53 đồng chiều mua vào và 73 đồng/USD chiều bán ra.