Kinh tế

Google News

Giá vàng tăng cao nhất nửa tháng qua

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (12/11), giá vàng trong nước đồng loạt tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 2 ngày qua, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng gần 4 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất trong nửa tháng qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 150 - 152 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác niêm yết giá vàng có mức tăng tương tự, nhưng chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 150,5 - 152 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149 - 152 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 3,6 triệu đồng/lượng.

vv.jpg
Giá vàng miếng SJC lên mốc 152 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng nửa tháng qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ giờ sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng… Cũng trong 2 ngày qua, giá vàng nhẫn tăng từ 3,5 - 3,6 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.143 USD/ounce, tăng 25 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.118 đồng/USD, tăng 12 đồng so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được điều chỉnh tăng thêm 12 đồng. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.083 - 26.373 đồng/USD (mua - bán). Tương tự, BIDV giá USD niêm yết 26.120 - 26.373 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục giảm về mức 27.580 - 27.650 đồng/USD (mua - bán), giảm 120 đồng chiều mua và 100 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

Ngọc Mai
