Giá vàng 'bất động'

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (10/11), giá vàng trong nước đứng im ở mức 148 triệu đồng/lượng; tăng 20 - 21 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 10 đến nay.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được các thương hiệu giữ nguyên. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết 143,4 - 145,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji niêm yết 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng...

nhan.jpg
Giá vàng neo ở mức cao.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết ở mốc 4.009 USD/ounce, tăng 8 USD so với sáng qua.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh từ đầu tháng 10 đến nay và từ mốc 127-129 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng đã tăng lên 148,4 - 148,8 triệu đồng/lượng. Dù giảm so với mức đỉnh gần 154 - 160 triệu đồng/lượng những vẫn tăng mạnh 20 - 21 triệu đồng/lượng.

Theo thống kê, chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 12,5-13% so với tháng trước, tăng hơn 63% so với tháng 12/2024 và tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm nay, chỉ số giá vàng tăng trên 44% so với cùng kỳ 2024.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.103 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD quanh mức 26.083 - 26.356 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận ở mức 27.770 - 27.840 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng vẫn chênh lệch lớn.

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #đầu tư vàng #thị trường vàng #giá vàng quốc tế #vàng SJC #giá vàng tháng 11

