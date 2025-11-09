Giá vàng diễn biến lạ

TPO - Sáng nay (9/11), giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang, thị trường lặng sóng. Trước đó, giá vàng có ngày tăng, giảm tới 4-5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được các thương hiệu giữ nguyên. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết 143,4 - 145,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji niêm yết 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng...

Giá vàng nhẫn đứng im 2 ngày liên tiếp.﻿

Giá vàng đứng im trong 2 ngày là điều bất ngờ trên thị trường suốt từ tháng 10 đến nay. Nếu so với lúc đỉnh cách đây hơn 2 tuần, giá vàng miếng và vàng nhẫn đều giảm từ 10-11 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng đứng im ở mốc 4.001 USD/ounce. Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm. Theo đó, giá vàng trong nước sẽ giảm theo. Cuối năm nay, các doanh nghiệp, ngân hàng được phép nhập khẩu vàng sẽ khiến thị trường thêm nguồn cung.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.103 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD quanh mức 26.083 - 26.356 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận ở mức 27.770 - 27.840 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng vẫn chênh lệch lớn.