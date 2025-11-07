Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng trước lo ngại chính phủ Mỹ đóng cửa, bất ổn thuế quan

Hồng Nhung

TPO - Giữa lúc đồng USD suy yếu và tâm lý lo ngại gia tăng trước nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng, hướng đến một kết thúc năm đầy triển vọng.

Giá vàng thế giới nhích nhẹ trong phiên giao dịch sáng 7/11 (giờ Việt Nam), khi đồng USD suy yếu và nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn an toàn gia tăng giữa những bất ổn chính trị và kinh tế tại Mỹ.

Theo dữ liệu thị trường, vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.989,91 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 gần như đi ngang ở mức 3.991 USD/ounce.

Đồng USD giảm 0,5% sau khi chạm đỉnh 4 tháng trong phiên trước, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Peter Grant - Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao của Zaner Metals - nhận định: “Với việc chính phủ Mỹ đang đối mặt nguy cơ đóng cửa kéo dài và tòa án tối cao tỏ ra nghi ngờ về tính hợp pháp của các biện pháp thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, nhu cầu trú ẩn an toàn đang hồi sinh mạnh mẽ”.

gold-rate-today-gold-price-gold-rate-today-delhi-1746869031548-1746869031866.jpg
Giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng, hướng đến một kết thúc năm đầy triển vọng. Ảnh: Mint.

Chuyên gia này cho rằng vàng có thể hướng đến “một năm kết thúc tích cực”, với mục tiêu 4.300 - 4.400 USD/ounce là “hoàn toàn hợp lý”.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất lần thứ 2 trong năm, khi bối cảnh thị trường dự báo khoảng 72% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm thêm vào tháng 12. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chi nhánh bang Cleveland, Beth Hammack, cảnh báo lạm phát cao kéo dài là yếu tố khiến cơ quan này cần thận trọng trước khi nới lỏng chính sách hơn nữa.

Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh bất ổn, vàng tiếp tục đóng vai trò “nơi trú ẩn an toàn” khi các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa rủi ro từ các chính sách thương mại và nguy cơ chính phủ Mỹ tê liệt vì thiếu ngân sách.

Công ty tư vấn SP Angel nhận định: “Sẽ là bất ngờ nếu giá vàng duy trì quanh mức 4.000 USD/ounce trong khi dòng vốn đầu cơ rút ra, bởi lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ chính trong thời gian tới”.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 0,3% lên 48,22 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 1,8% xuống 1.533,93 USD/ounce và palladium giảm mạnh 2,7% xuống còn 1.381,18 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
